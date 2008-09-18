Wall Street’te güvensizlik sorunu

ABD'nin sigorta devlerinden American International Group'u (AIG) Merkez Bankası FED'in 85 milyar dolarlık acil kredi açması ile kurtarması bile güvensizlik sorununun azalmasına yardımcı olmadı.



New York'un menkul kıymetler borsasının bulunduğu ve ABD'nin ekonomik merkezi Wall Street'e bugün yine endişe ve hareketlilik hakim oldu. Para sihirbazı olarak anılan, ABD’li yatırımcı George Soros’un açıklamaları da bu endişeleri körükleyici yöndeydi.



Wall Street'te mali sistemle ilgili endişeler Dow Jones Sanayi Endeksinin günü yaklaşık 450 puan düşüşle kapamasına yol açtı.



Gazete yorumlarında Wall Street'te bundan bir süre önce yatırımcılara mali sıkıntıları olmadığı yönünde güvence veren Lehman Brothers ve AIG'nin bu duruma düşmelerinin ardından herkesin ''mali krizin yeni kurbanları kim olacak?'' şeklinde düşündüğünü belirtiliyor. Wall Street'te herkesin endişeli ve temkinli olduğu ve ''neredeyse kimsenin kimseye inanmadığı'' yorumları yapılıyor.



Soros: Kriz bitmedi daha da kötüleşecek



Para sihirbazı olarak anılan, adı daha çok Kafkaslar ve eski Doğu Blok’u ülkelerindeki renkli devrimlerle anılan ABD’li yatırımcı George Soros, mali piyasalardaki dalgalanmanın bitmediğini, sonlardan oldukça uzaklarda yer alındığını söyledi. Soros, bundan sonra krizden etkilenecek ülkelerin başında İngiltere’nin yer aldığını da ileri sürdü.



Fırtınaya gidiyoruz



Hedge fonların öncüsü Soros, BBC’ye verdiği röportajda, Lehman’ın haftasonu duvara çarpmasına izin verilmesini bilgelik olarak değerlendirerek, bunun sonradan anlaşılacağını belirtti. Soros, "Korkarım ki bunu (krizi) tamamen geride bırakmadık. Bir şekilde halá, onu yönlendirmek yerine fırtınaya doğru yol alıyoruz" dedi.



"Lehman’ın batışına izin verilmesi doğru bir tutum muydu?" sorusuna para sihirbazı şu yanıtı verdi: "Eğer finansal sistem ayakta kalırsa o zaman onun iflasına izin vermek, müdahale etmemek doğru karardır. Eğer bir çöküş olursa o zaman yanlış karardır. Bazen sistemin borusunu kurtarmak riski artırır. En sonunda sistemi kurtaracak olanı yapmış olmak önemlidir."



1930’ları andırıyor



Soros, ABD Hazine Bakanı Henry Paulson’ın durumu ele alışını, 1930’larda (Büyük Buhran dönemi) merkez bankaları başkanlarının konuşmalarına çok benzediğini vurguladı. İngiltere’nin finansal sisteme güveninin onu özellikle daha kırılgan hale getirdiğini belirterek, "Finans, İngiltere ekonomisindeki ana segmentlerden biri. Bu yüzden onun diğer ülkelerden daha çok finansal krizden zarar göreceğini düşünüyorum" dedi. Soros genel olarak, finansın çok büyüdüğü ve dünya ekonomisinin kaynaklarından finansın çok büyük pay aldığı uyarısında bulunarak "Şu anda titriyor. Bence eğer bir kere daha regüle edilirse bu alan çok daha az kárlı olacak" dedi.



Tehlike atlatılmadı



Euro Ülkeleri Ekonomik Grup Başkanı ve Lüksemburg Başbakanı Jean-Claude Juncker, mali piyasalardaki krizin henüz sona ermediğini, ancak Euro bölgesinde resesyon görülmeyeceğini söyledi. Juncker, AIG’ın kurtarılmasının ve İngiliz Bankası Barclays’ın, iflasını açıklayan Lehman Brothers’ın bir kısmını almaya karar vermesinin, piyasaların tehlikeyi atlattığı anlamına gelmediğini belirtti. Geçici bir sona bile ulaşmayan mali krizin halá şiddetle sürdüğünü ve büyük bir baş ağrısı olduğunu ifade eden Juncker, ancak Avrupa’nın görece olarak ABD’den daha iyi durumda olduğunu kaydetti. Avrupa’nın mali krizden ABD kadar etkilenmeyeceğini söyleyen Juncker, Avrupa’nın mali sisteminin çok daha dengeli olduğunun altını çizdi. Euro bölgesinde resesyon görülmeyeceğini ifade eden Juncker, ancak ekonomik büyümenin keskin bir biçimde yavaşlayacağını kaydetti.





