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Dünya

Wall Street'i bu sefer de çevreciler işgal etti!

New York'a dünyanın değişik bölgelerinden gelen çevreciler, 'Wall Street'i İşgal Et' hareketi aktivistleriyle ülkenin finansal kalbi Wall Street yakınında oturma eylemi başlattı

23 Eylül 2014 17:12

Eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg yönetiminin bastırdığı, 2011 yılında Kanadalı aktivist grup Adbusters tarafından başlatılan, "Wall Street'i İşgal Et" hareketine destek vermek isteyen ve dünyanın değişik bölgelerinden gelen çevreciler ülkenin finansal kalbi olan Wall Street yakınında oturma eylemi başlattı. 

Çevreciler Brodway Caddesin'ndeki boğa heykelinin etrafında bir araya gelerek borsanın bulunduğu sokağa girmeye çalıştı. Sokağa girmeye çalışan göstericilere New York Polis Teşkilatı (NYPD) ekipleri barikat engeli kurdu. "Kapitalizmi Durdur", "İklim Krizini Sona Erdir" sloganlarıyla barikatı geçmek isteyen göstericilerden birkaçını polis gözaltına aldı.

Eylemde kullanılan sloganların çoğunun kapitalizmi hedef aldığı dikkatleri çekti. Ekonomik politikalarla, çevrenin korunması konusunda bağlantı kuran eylemciler, finans kurumlarının, çalışanları ve doğal kaynakları istismar ettiğini belirtti. 

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