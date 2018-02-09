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Ekonomi

Wall Street'te düşüş durmuyor

10 yıllık ABD devlet tahvili getirisi de yüzde 1 artışla yüzde 2,835 seviyesine ulaştı

09 Şubat 2018 12:46

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırma ihtimali nedeniyle yatırımcıların satış pozisyonu almaya devam etmesiyle günü sert düşüşle tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 1.032,89 puan (yüzde 4,15) azalarak 23.860,46 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 100,66 puan (yüzde 3,75) düşüşle 2.581,00 puandan kapandı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 274,82 puan (yüzde 3,90) değer kaybıyla 6.777,16 puandan günü tamamladı.

Böylece endeksler son 5 işlem gününde 4'üncü kez günü düşüşle kapatmış oldu. 

Uzmanlar, New York borsasında volatilitenin devam ettiğine dikkati çekerek, ocak ayında rekor seviyeye yükselen endekslerin geri çekilme nedeni olarak düzeltme yaşandığına işaret etti, ancak bunun ne zaman sona ereceğinin kesin olmadığını belirtti. 

ABD'de "korku endeksi" veya "VIX endeksi" olarak bilinen ve Standard & Poor's 500 Endeksi'ndeki dalgalanmayı gösteren CBOE Volatilite Endeksi, bugünkü kapanışta yüzde 24 artışla 34,37 seviyesindeydi. 

10 yıllık ABD devlet tahvili getirisi de yüzde 1 artışla yüzde 2,835 seviyesine ulaştı. 

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