Wall Street'in titanı 50 milyar doları batırdı

ABD'de Nasdaq borsasının eski yönetim kurulu başkanı ve Bernard L. Madoff Investment Securities'in kurucusu Bernard Madoff, 50 milyar dolar yolsuzluk yaptığı iddiası ile perşembe gecesi tutuklandı. Wall Street'te 50 yıldır tanınan ve sessiz bir güç olarak adlandırılan Madoff, sahibi olduğu yatırım danışmanlığı şirketi aracılığıyla saadet zinciri benzeri bir oluşum kurmakla suçlanıyor. İddialar doğrulanırsa, 70 yaşındaki Madoff, tarihteki en büyük yolsuzluk suçlularından biri olarak kayıtlara geçmekle kalmayıp 20 yıl hapis ve 5 milyon dolarlık para cezasıyla karşı karşıya kalacak.



7 milyar dolar bulamadı

Madoff'un şirketteki üst düzey yetkililere suçunu itiraf ettiği belirtiliyor. Buna göre Madoff, geçtiğimiz hafta yöneticileriyle konuştu ve 7 milyar dolar nakte ihtiyacı olduğunu ancak bulamadığını, her şeyin çok büyük bir yalan olduğunu ve ABD'de saadet zinciri benzeri yasadışı oluşumları tanımlamak için kullanılan "Ponzi Planı"nı temel aldığını söyledi. Çalışanlarına göre Madoff yıllar boyunca yatırımcılara yaptığı ödemeleri izinsiz kullandığı diğer yatırımcıların paralarından yaptı.

Yetkililer Madoff'un yatırım danışmanlığı şirketinin 11 ile 25 arasında müşteriye hizmet verdiğini ve 17.1 milyar dolarlık varlığı yönettiğini belirtiyor. Bloomberg'de yer alan habere göre kayıtlarda Madoff'un müşterilerinin en az yarısının hedge fonlar olduğu, diğer müşterilerinin de bankalar ve zengin bireylerden oluştuğu görülüyor. Madoff'un şirketi ekim ayında günde 50 milyon hisse ile işlem yaparak en çok işlem yapan 23'üncü şirket oldu. ABD'de piyasaları denetleyen yetkili kurum olan Securites and Exchange Commission (SEC) ise Bernard L. Madoff Investment Securities'de sanal olarak görünen varlıkların kayıp olduğunu bildirdi.

FBI ajanları perşembe günü Madoff'un New York'taki evinde ve ofisinde arama yaparak yolsuzluk iddiaları ile ilgili kanıt bulmaya çalıştı. SEC de Madoff'la ilgili suçlamaların incelenmesi için ayrı bir çalışma başlattı. SEC yöneticisi Scott Friestad, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Dosyada şok etkisi yaratan yolsuzluklarla ilgili şikayetler yer alıyor. Yatırımcıların kalan varlıklarını korumak için hızlı ve kararlı bir şekilde çalışıyoruz" dedi.



Saadet zincirlerinin babası

Türkiye'de saadet zinciri dendiğinde akıllara "Titan" oluşumu geliyor. ABD'de de yatırımcıları yüksek kazanç vaadiyle kendine çekmeye çalışan bu tür oluşamlara "Ponzi Planı" adı veriliyor. İtalyan kökenli ABD'li Charles Ponzi posta kuponlarının farklı ülkelerde farklı değerler karşılığında nakde çevrilmesini kullanıp, müşterilerine yüksek faiz vaad ederek 1919'da büyük paralar toplamıştı. Ancak 1920'de Ponzi'nin yaptığının yasal olup olmadığını sorgulayan bir makale, süreci tersine döndürdü. Herkesin paralarını geri çekmek için hücum etmesi üzerine Ponzi iflas etti ve hapse girdi. Daha sonra Brezilya'da bir kimsesizler yurdunda öldü. Türkiye'de de Titan'ın kurucusu Kenan Şeranoğlu 77 yıl 10 ay hapis ve ağır para cezasına çarptırılmıştı.



