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Dünya

''Wall Street'i İşgal Et'' protestocularının etkisi azalıyor NEW YORK (A.A)

07 Ocak 2012 09:25

-''Wall Street'i İşgal Et'' protestocularının etkisi azalıyor NEW YORK (A.A) - 07.01.2012 - ABD'de gelir dağılımı eşitsizliğini, bankaları ve Wall Street'i uzun zamandır protesto eden ''Wall Street'i İşgal Et'' protestocularının New York'taki etkisi giderek azalıyor. New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg'i ''diktatör olmakla'' ve protestocuları izleyen gazetecilerin polis tarafından kötü muameleye maruz bırakılmasından sorumlu olmakla suçlayan az sayıda protestocu, Bloomberg'i, Manhattan'da 5. Cadde ve 79. Sokağın köşesi ile Central Park'ın hemen yanı başında bulunan evinin yakınında protesto etti.  New York polisinin Bloomberg'in evinin önündeki kaldırımdan insanların geçmesini önlemek için kurduğu barikatlar dikkati çekerken, polisin çevrede aldığı yoğun güvenlik önlemleri yüzünden protestocular, belediye başkanının evine yaklaşamadılar. Eylemciler attıkları sloganlar ve taşıdıkları pankartlarda, New York Emniyet Müdürlüğünün kendisine bağlı bulunduğu Bloomberg'i ''küçük diktatör'' olmakla suçladılar, ayrıca yılbaşı gecesi Bloomberg'in bir anlamda ev sahipliği yaptığı Times Meydanı'ndaki kutlamaya katılan ünlü pop şarkıcısı Lady Gaga'yı da eleştirdiler. Protesto gösterisi olaysız sona ererken, ''Wall Street'i İşgal Et'' eylemcileri, geçen yıl 15 Kasım'da Bloomberg'in talimatıyla polis tarafından zorla çıkartıldıkları Zuccutti Parkı'nda kaldıkları dönemlerdeki etkisini ve gücünü kaybetmiş görünüyor. 

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