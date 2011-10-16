‘Wall Street'i işgal et’ eylemi 82 ülkeye yayıldı

T24 - 17 Eylül’den beri ABD’de “Wall Street’i işgal et” adıyla devam eden kapitalizm karşıtı eylemler, dünyaya yayıldı. 82 ülkede on binler sokaklara döküldü. ABD’nin aksine Avrupalı bazı işgalciler şiddet kullandı. En büyük protestoya ev sahipliği yapan Roma’da vitrinler kırıldı, bir bakanlık binası ateşe verildi, araçlar yakıldı.



ABD’de yaygın destek bulan, ekonomik eşitsizliği protesto eylemleri dün tüm dünyaya yayıldı. ABD’nin finans merkezi Wall Street’i işgal eden eylemcilerden esinlenen, sosyal paylaşım siteleri Facebook ve Twitter üzerinde örgütlenen göstericiler, 15 Ekim’i küresel protesto günü ilan edip sokaklara döküldü. Asya, Afrika, Avrupa, Kuzey Amerika, Latin Amerika’dan 82 ülkedeki 951 şehirde düzenlenen protesto gösterilerinde mesaj aynıydı: “Ekonomik kriz, işsizlik ve sosyal eşitsizliği durdurun”



‘Kapitalizme ölüm’



Asya’nın finans merkezi Hong Kong’da 500 kadar kişi eylem yaptı. Tokyo’daki eylemlerde göstericiler, nükleer karşıtı sloganlar da attı. Hosei Ünivertesi’nden 22 yaşındaki Japon öğrenci, Wall Street’teki eylemlerden etkilendiğini söyleyerek “Aynı öfkeyi hissediyorum” dedi. Sydney’deki eylemler de 600 kadar gösterici, Avustralya merkez bankasının dışında kamp kurdu. Avrupa’da katılım daha genişti. Frankfurt’da beş bine yakın kişi Avrupa Merkez Bankası’nın önündeki protestoya katıldı. Saraybosna’daki eylemlerde Che Guevara posterleri taşıyan göstericiler, “Kapalitalizme ölüm, insanlara özgürlük” sloganları attı. Londra’da, Menkul Kıymetler Borsası önünde yüzlerce kişi bankacılık sistemini ve hükümetin kesinti planlarını protesto etti.

Arap Baharı’yla başladı



Ekonomik krizi protesto gösterileri, Arap Baharı’ndan sonra Avrupa’da ilk kez, işsizlik rekoru kıran İspanya’da 15 Mayıs’ta “Indignados” (Öfkeliler) hareketiyle başlamıştı. Dünya ekonomisinin lideri ABD’de birkaç haftadır devam eden “Wall Street’i İşgal Et” eylemleriyle tepki dünyaya yayıldı. Yunanistan’da eylemlerin yanı sıra grevler de var. Aralarında Salman Rüşdü, Neil Gaiman, Jennifer Egan, Michael Cunningham’ın olduğu 100 yazar da eylemlere destek açıklamasında bulundu.

‘Black bloc’ Roma’yı yaktı



İtalya’nın başkenti Roma en kalabalık eyleme sahne oldu. Ülkenin en zengin iş adamlarından Başbakan Silvio Berlusconi’ye öfkeli onbinler sokaktaydı. Polise göre 80 bin, eylemcilere göre 250 bin kişi yürüdü. Akşama doğru bir grup gösterici, iki arabayı ateşe verdi, bazı dükkanların camlarını kırdı. Ardından İtalya Savunma Bakanlığı’na ait Via Labicana’daki ek bina kundaklandı. 2 bin polis yüzlerce göstericiye tazyikli suyla müdahale etti. Birçok bankaya saldırıldı, tarihi ve turistik mekanlarda hayat durdu.



“Black bloc” (kara blok) taktiğini kullanıp maskeli olarak saldırılar düzenleyen eylemciler, gün boyunca barışçı yürüyüşler yapan diğer protestocular tarafından provokatörlükle suçlandı. “Aciz” polis de eleştiriliyor.

Bay Sızıntı: Birleşiyoruz



İsveç’teki bir tecavüz davasıyla bağlantılı olarak İngiltere’de tutuklanıp kefaletle şartlı salıverilen WikiLeaks internet sitesinin kurucusu Julian Assange da dün Londra’da düzenlenen gösteriye katıldı.



Sabah, Assange’ın maskeyle yürüyüşe katılıp bu yüzden gözaltına alındığı iddiası ortaya atıldı. Ancak Assange öğleden sonra meydana geldi ve “Maske takmama polis izin vermedi. Servetlerini İsviçre hesaplarında saklayanların kimliklerini gizlemesine izin veriyorlar, ama bize izin yok. Yüzlerce kişiyi kordona alıp protesto sahasının dışında bıraktılar” dedi. ABD’de polisin “işgalcilere” getirdiği megafon yasağının Londra’da uygulanmamasından faydalanıp geniş bir kitleye hitap eden Assange şöyle devam etti:





“Kahire’den Londra’ya bireyler açgözlü ve yoz sisteme karşı birleşiyorlar. Bu hareketin amacı kanunu yıkmak değil, inşa etmektir.”

Dünyada on binler Türkiye’de 50 kişi



Güneşin doğuşuyla Tokyo, Hong Kong, Seul, Manila gibi Asya kentlerinde başlayan gösteriler, Sydney’den Saraybosna’ya dek 82 ülkede 951 kente yayıldı. “İşgalin” Türkiye ayağı ise “Ayaklan İstanbul” başlığıyla Taksim’de yapılacaktı. Ancak Facebook’tan yaklaşık 750 kişinin katılacağını bildirdiği Gezi Parkı’ndaki protestoya dün sadece 50 kişi geldi. Daha önce yüzyüze hiç görüşmedikleri vurgulanan Türk “işgalciler,” ileri bir tarihte geniş katılımlı bir protesto düzenlemek konusunda anlaştı.

