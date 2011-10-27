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Dünya

Wall Street protestolarında 85 gözaltı NEW YORK (A.A)

27 Ekim 2011 12:15

-Wall Street protestolarında  85 gözaltı NEW YORK (A.A) - 27.10.2011 - ABD'de Wall Street'i ve gelir dağılımı dengesizliğini protesto eden ''Wall Street'i İşgal Et'' sivil girişiminin Oakland'daki destekçileri ile polis arasında gerilim yaşandığı belirtildi. Polisin biber gazı kullandığı olaylarda 85 civarında kişinin tutuklandığı bildirildi. Oakland'daki protestocuların, belediye binasının bulunduğu alandan çıkartılmaları sonrası kalabalık bir toplulukla geri dönmek istemeleri gerginliğe neden oldu. Çıkan kargaşada polisin protestoculara karşı biber gazı ve göz yaşartıcı gaz kullandığı belirtildi. Polisin attığı göz yaşartıcı gaz bombasının protestoculardan birini başından ağır şekilde yaraladığı da ifade edildi. Yaralanan göstericinin Irak'ta iki dönem askerlik yapan 24 yaşındaki Scott Olsen olduğu kaydedildi.  Öte yandan Atlanda'da da polisin, kamp yaptıkları yeri terk etmeyi reddeden 53 protestocuyu gözaltına aldığı bildirildi. New York'ta da ''Wall Street'i İşgal Et'' grubu, Oakland'da protestoculara biber gazı ve göz yaşartıcı gaz kullanan polisi protesto etmek için yürüdü. Yürüyüş sırasında bazı protestocuların, trafik kurallarını ihlal ettikleri için gözaltına alındığı belirtildi.

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