-Wall Street protestocularına polis baskını SAN FRANCİSCO (A.A) - 11.12.2011 - ABD'de polis, gelir dağılımı eşitsizliğini, Wall Street'i ve bankaları protesto eden göstericiler tarafından San Francisco'da kurulan çadır kenti boşalttı, 55 kişiyi de tutukladı. Çok sayıda polis, gün doğmadan önce Merkez Bankası binası dışındaki kampı bastı. Baskın sırasında yaralanan olmadı. Polis yetkilileri, bazı göstericilerin güvenlik güçlerine tükürdüğünü söyledi. Polis, 55 göstericiyi yasalara muhalefet ettikleri gerekçesiyle tutukladı.