Wall Street protestocularına biber gazı ve cop

T24- New York'ta üç hafta önce 50 kişilik bir gurubun başlattığı gösteriler ülke çapına hızla yayılmaya devam ediyor. Binlerce kişinin ekonomik düzeni protesto ettiği New York'ta ise protestolara katılım sayısı ve polisin protestoculara uyguladığı şiddetin dozu her geçen gün artıyor. Polis, aralarında gazetecilerin de bulduğu bir gurup protestocuya cop ve biber gazıyla müdahalede bulundu. Protesto gösterilerinde yaklaşık 50 kişi de gözaltına alındı.



Dün New York Foley Meydanında, aralarında işçi sendikaları üyeleri ve öğrencilerin de bulunduğu binlerce kişi toplandı. Foley meydanında düzenlenen protestolara, öğretmenler, doktor ve sağlık çalışanları, belediye çalışanlarının da katılması dikkat çekti.



Foley Meydanında düzenlenen protestoların ardından grubun olaysız bir şekilde dağılmasının ardından gecenin geç saatlerine kadar Wall Street'e girmek için gösterilerini sürdüren diğer göstericilerle, Wall Street'i ve çevreleyen sokaklara protestocuların girmesini engellemek için barikat kuran polis arasında büyük gerilim yaşandı.



Polis, aralarında gazetecilerinde bulduğu bir gurup protestocuya cop ve biber gazıyla müdahalede bulundu. Türkiye'deki manzaraları aratmayan polis müdahalesinde yaklaşık 50 kişi gözaltına alındı. Bu arada Fox TV'nin haber fotoğrafçısı Roy Isen de biber gazından nasibini aldı.



ANKA'ya konuşan protestocular, "Polis barışçıl ve demokratik olan protestolarımızı uyguladığı şiddetle engellemek istiyor. Onlar şiddet uyguladıkça katılımcı sayımız da artıyor" diye konuştu.