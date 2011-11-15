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Dünya

Wall Street protestocuların kalesi düştü NEW YORK (A.A)

15 Kasım 2011 15:25

-Wall Street protestocuların kalesi düştü NEW YORK (A.A) - 15.11.2011 - New York polisi, "Wall Street'i İşgal Et" protestocularını Zuccutti Parkı'ndan çıkardı, direnen 70 eylemciyi gözaltına aldı. New York Emniyet Müdürlüğü sözcülerinden Paul Brown, yaptığı açıklamada, parkın boşaltıldığını ve parktan çıkmayı reddeden 70 protestocunun gözaltına alındığını belirtti. Gözaltına alınan protestocular arasında parkın ortasına oturup birbirlerine kenetlenen bir grubun da olduğu bildirildi. Sözcü Brown, bir kişinin nefes darlığından hastaneye götürüldüğünü de açıkladı. Bu arada boşaltılan park, çok sayıda temizlik görevlisi tarafından temizlendi. Protestocular, eşyalarının polis ve temizlik görevlileri tarafından çöpe atıldığını söylerken polis eşyaların daha sonra sahiplerine verilmek üzere bir yerde muhafaza edileceğini belirtti. Buna rağmen çadır ve eşyalardan bazılarının çöp kamyonlarına konulması dikkati çekti. Protestoculardan bazılarının Foley Meydanına giderek polisi protesto edip geri döndükleri belirtilirken basın mensupları da parkın güneyinde tutuluyor.

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