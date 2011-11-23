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Dünya

Wall Street protestocuları albüm yapıyor NEW YORK (A.A)

23 Kasım 2011 22:43

-Wall Street protestocuları albüm yapıyor NEW YORK (A.A) - 23.11.2011 - ABD'de Wall Steet'in ve gelir dağılımındaki dengesizliğin protesto edildiği ''Wall Street'i İşgal Et'' hareketi yakında bir müzik albümüne sahip olacak. Protestolara katılanlar, albümün Third Eye Blind, David Crosby ve Graham Nash, Jackson Browne, Lucinda Williams, DJ Logic, Ladytron ile diğer ünlülerin müziklerinden yapılacağını belirtti. Albümdeki müzikleri bir araya getirecek müzisyen Jason Samel, amaçlarının albümden 1 ila 2 milyon dolar gelir elde etmek olduğunu, bu gelirle protesto hareketlerini genişletmeyi düşündüklerini söyledi. Bu kış çıkacak albüm ilk olarak dijital ortamda yayımlanacak.

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