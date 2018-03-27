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Ekonomi

Wall Street kârları 2010'dan bu yana en yüksek seviyede

Wall Street şirketlerinde çalışan kişilere dağıtılan ortalama ikramiye miktarının geçen sene, bir önceki yıla kıyasla, yüzde 17 artarak, 184 bin 220 dolara ulaştığı kaydedildi

27 Mart 2018 05:05

ABD'nin finans merkezi olarak kabul edilen Wall Street'te menkul kıymetler alanında faaliyet gösteren firmaların toplam karının geçen yıl 2010'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı bildirildi.

New York eyaleti Müfettişi Thomas P. DiNapoli'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Wall Street'te menkul kıymetler alanında faaliyet gösteren şirketlerin toplam karının bu sene, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 42 artışla 24,5 milyar dolara ulaştığı belirtildi. 

Açıklamada, söz konusu toplam kar miktarının 2010'dan bu yana en yüksek seviye olduğu bilgisine yer verildi.

Ayrıca, Wall Street şirketlerinde çalışan kişilere dağıtılan ortalama ikramiye miktarının geçen sene, bir önceki yıla kıyasla, yüzde 17 artarak, 184 bin 220 dolara ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DiNapoli, Wall Street'in iyi performans göstermesiyle New York şehrinin ve eyaletinin de yüksek vergi gelirlerinden faydalandığını belirtti.

Son iki senede Wall Street'te faaliyet gösteren firmaların karlarının arttığına işaret eden DiNapoli, 2008 finansal krizinden sonra yürürlüğe getirilen düzenlemeler ve sınırlamalara rağmen finans sektörünün başarılı olduğunu vurguladı.

Öte yandan, DiNapoli, son aylarda finansal piyasalarda artan volatilitenin bu seneki firma karlarını nasıl etkileyeceği hakkında yorum yapmak için erken olduğunu sözlerine ekledi.

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