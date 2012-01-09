-Wall Street Journal'dan övgü NEW YORK (A.A) - 09.01.2012 - Amerika'nın ekonomi çevrelerinin gazetesi Wall Street Journal (WSJ), ''Türkiye'nin sanayi üretimindeki yüksek artış, ülkenin hızlı büyüme ivmesinin devam ettiğinin altını çiziyor'' diye yazdı. Gazetenin internet sayfasında çıkan İstanbul mahreçli haberde, Avro Bölgesi'ndeki talepteki azalmaya rağmen,Türkiye'nin sanayi üretiminin yüksek şekilde arttığını, bunun da ülkenin hızlı büyüme ivmesini sürdürdüğünü gösterdiğini yazdı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre sanayi üretim endeksinin, 2011 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 arttığı belirtilen haberde, ancak kasım ayında sanayi üretiminin ekim ayına göre 8,6 oranında azaldığına işaret edilerek Türkiye'de sanayi sektörünün, kendisi açısından anahtar konumda olan Avrupa ihracat pazarındaki talebin azalmasının ve tüm dünyadaki gelişmelerin etkilerini yaşamaya başlayabileceği yorumu da yapıldı. Kasım ayındaki sanayi üretim artışının tüm alt sektörlerde son derece güçlü olduğu vurgulanan haberde, ekonomistlere göre, TÜİK rakamlarının Türkiye'nin ekonomisinin direncini gösterdiğini ve 2011 yılının tümünde, gayrisafi yurtiçi hasılada güçlü büyüme kaydedileceğinin tahmin edildiğini de yazdı. Ancak haberde kimi ekonomistlerin Türkiye'nin para politikasının bozuk olduğunu ve bu durumun ekonomiyi giderek tehdit eder bir hal aldığı yönünde giderek artan endişeleri olduğunu, cari açığın bu yıl gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 10'una yükselmesinin tahmin edildiği değerlendirmesinde bulunuldu.