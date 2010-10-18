-WALL STREET JOURNAL'DAN FACEBOOK UYARISI ANKARA (A.A) - 18.10.2010 - Amerikan Wall Street Journal (WSJ), popüler sosyalleşme ağı Facebook'taki birçok uygulama sayesinde şirketlerin, milyonlarca kullanıcının kimlik bilgilerini elde ettiklerini bildirdi. Wall Street gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, Facebook'taki en popüler uygulamaların programcıları, profillerinin tamamen özel olması için gizlilik seçeneğini kullananlar dahil kullanıcıların veya arkadaşlarının isimleri gibi kimlik bilgilerini internet araştırma ve reklam şirketlerine ulaştırıyor. Bu uygulamanın Facebook ilkelerinin ihlali anlamına geldiğini ve sosyalleşme sitesinin kullanıcılarının verilerini koruma kabiliyeti konusundaki soruları tekrar gündeme getirdiğini belirten gazeteye açıklama yapan bir Facebook yetkilisi, kullanıcıların kişisel bilgilerinin sergilenmesinin önüne geçilmesi için çok etkili önlemler alacaklarını kaydetti. ''Bir kullanıcının kimliği arama motoruyla veya bir uygulamayla bulunabilir ve yayılabilir ancak bir kimliğin bilinmesi, Facebook'ta kimsenin kişisel bilgilerine ulaşma imkanı vermez'' diyen Facebook yetkilisi, gazete tarafından gündeme getirilen sorunun çözümü için yeni bir teknoloji kullanacaklarını belirtti. Wall Street tarafından yapılan bir araştırmada, özellikle 59 milyon kullanıcının oynadığı Zynga Game Network'ün Farmville oyunu, Texas HoldEm Poker ve FrontierVille'in aralarında bulunduğu 10 popüler Facebook uygulamasının kullanıcıların verilerini başka şirketlere ilettiği günışığına çıktı. Bu uygulamaların büyük bölümü, Facebook'a dışardan çalışan programcılar tarafından oluşturuldu. Bu arada, Alman Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) da Facebook'taki gizlilikle ilgili bir açığın, sosyalleşme sitesinde hesabı olmayan internet kullanıcılarının listelerine ulaşma imkanı sağladığını bildirdi.