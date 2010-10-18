Wall Street Journal'a göre CHP imaj yeniliyor

T24- Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli gazetelerinden Wall Street Journal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları mülakati içeren makaleyi yamımladı.









Gazeteye göre CHP imajını yeniden şekillendiriyor, yeniliyor. Makalenin yazarı Marc Champion, Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi hükümete karşı "güvenilir bir alternatif" yapmaya çalıştığını belirtiyor.







Champion, geçtiğimiz Mayıs ayında genel başkan olması ile Kılıçdaroğlu'nun yenilikçi bir imaj yaratmaya ve partinin varolan politikasında yeniden yapılanmaya gittiği ve özellikle üniversitede baş örtüsü konusu ile ilgili tutum değişikliğine gittiği yazdı.







Gazetenin internet sitesinde yayımlanan haber için Kemal Kılıçdaroğlu CHP Ankara Genel Merkezi'nde konuştu.







WSJ'ın haberine göre Kılıçdaroğlu, Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi, ayrıca Türkiye'nin İran'daki rejimden ve Filistinli Hamas hareketinden daha uzak durması çağrısında bulundu.



Erdoğan hükümetinin "dini ve demokratik olmayan gizli bir gündeminin" bulunduğunu savunan Kılıçdaroğlu, ''Washington, (hükümetin) gerçek niteliğini yeni anlamaya başladı" diye konuştu.







Haberde, hükümetin ve Erdoğan'ın iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu tür suçlamaları defalarca reddettiği, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin de Türkiye'nin dış politika yönelimi hakkında kaygısını dile getirmekle birlikte Türk hükümetinin yakın bir ortak olarak kaldığını söyledikleri belirtildi.







Batıda AK Parti'nin CHP'ye göre serbest ekonomiye, yurttaşlık haklarını iyileştirmeye ve Türkiye'yi AB üyesi yapmaya daha bağlı göründüğünün hatırlatılması üzerine ise Kılıçdaroğlu, ''Bu algılamanın farkındayız, ama bu yanlış bir algılama'' dedi. CHP lideri, şimdi partisinin Türkiye'nin AB üyelik sürecine AK Parti'den daha fazla bağlı olduğunu ve Türkiye'de tüm partilerin serbest piyasa ekonomisini desteklediğini söyledi.



CHP'nin kayıt dışı ekonomiye karşı yakında açıklayacağı ''düz oranlı vergi'' önerisiyle ilgili olarak CHP yetkililerinin ayrıntı vermedikleri ifade edilen haberde, Kılıçdaroğlu'nun bu yeni düşük oranlı verginin vergi kaçakçılığını azaltmasını umut ettiği belirtildi.







Haberde, Kılıçdaroğlu'nun baş örtüsü hakkında partisinin yeni tutumunu açıklarken, ilk olarak üniversite kampüslerinde baş örtüsünün hangi tarzda takılacağına açıklık getirdiği, "AK Parti yandaşları arasında yaygın olan türban tarzını saf dışı ettiği", ancak medya tarafından "alay konusu edilince" ayrımdan vazgeçtiği belirtildi.







Gazeteye göre Kılıçdaroğlu, üniversitelerde "herkesin istediği gibi giyinmekte özgür olması", ancak tüm kamu görevlileri için türban yasağının devam etmesi gerektiğini söyledi.