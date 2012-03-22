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Dünya

Wall Street Journal Türkiye'nin 'yastık altını'nı yazdı

Gazetede yer alan haberde, geçen yıl liranın dolar karşısında yaklaşık yüzde 20 gerilediğine, altına olan talebin ise yüzde 99 arttığına dikkat çekildi

22 Mart 2012 13:14

 

 
T24 - ABD'li WSJ Gazetesi, Türk hükümetinin altınları sisteme katmak için vatandaşları ikna etmeye çalıştığını belirtti.
 
ABD'li Wall Street Journal Gazetesi, Türkiye'nin yastık altı altınları ekonomiye kazandırmak istediğini yazdı. Gazete, hükümetin altınları sisteme katmak için vatandaşları ikna etmeye çalıştığını belirtti.
 
Haberde Türkiye'nin altınları finansal sisteme kazandırarak milli gelirin yüzde 10'u civarında olan cari açığı azaltmayı hedeflediği belirtildi.
 
BDDK'nın altınları finansal sisteme kazandırmak için yeni teşvikler açıklayacağı ifade edildi.
 
Haberde geçen yıl liranın dolar karşısında yaklaşık yüzde 20 gerilediğine, altına olan talebin ise yüzde 99 arttığına dikkat çekildi.
 
Haberde, "Türkiye'de yastık altındaki altın miktarını hesaplamak çok zor. İstanbul Altın Rafinerisi'ne göre sistem dışında kalan altının tutarı 270 milyar doları buluyor" ifadelerine yer verildi.
 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, altınların yüzde 10'unun bile piyasaya çıkması durumunda 28 milyar dolarlık kaynak sağlayacağını belirtmişti.
 
 
 

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