Wall Street Journal: Türkiye ile İsrail arasında buzlar eriyor

T24 - Wall Street Journal gazetesi, son dönemde Türkiye’nin İsrail ile ilişkilerinde yumuşama yaşandığını yazdı.





ABD'nin önemli gazetelerinden Wall Street Journal (WSJ), ''Suriye krizinin Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkileri ısındırdığı, Ankara ve Washington'u da daha yakın işbirliğine götürdüğü'' yorumunu yaptı.

Gazetenin internet sitesinde çıkan haberde, Suriye'deki krizin, iki ülke arasındaki ilişkilerde yumuşama yönünde ilk belirtileri başlattığı, Türk gazetelerinde İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Danny Ayalon'la yapılan mülakatta Ayalon'un Ankara ile uzlaşma çağrısında bulunduğu, Türkiye'nin Suriye politikasını ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki liderliğini övdüğü belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail meclisinin de Başbakan Erdoğan'a 12 Haziran seçimlerinin ardından sıcak tebrik mektupları gönderdikleri anımsatılan haberde, Türkiye'nin de Mavi Marmara gemisini Gazze'ye göndermemesi için İHH'ye baskıda bulunduğu iddia edildi.

''Bu gelişmelerin, geçen yıl Mavi Marmara olayı ve ardından Türkiye'nin ABD tarafından hazırlanan İran'a karşı yaptırımlar getiren BM Güvenlik Konseyi karar tasarısına karşı 'hayır' oyu vermesiyle soğuyan Türkiye-İsrail ve Türkiye-ABD ilişkileri döneminden büyük değişiklik gösterdiği'' belirtilen yazıda, ayrıca Suriye'deki durumun Ankara ve Washington'u daha yakın işbirliğine götürdüğü de vurgulandı.



Obama-Erdoğan görüşmeleri

Gazete Amerikalı yetkililerin, ''Erdoğan ve Obama'nın Suriye'deki gelişmelerle ilgili olarak iki kez telefonda görüştüklerini, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a karşı tutum konusunda benzer görüş geliştirdiklerini, ABD'nin şimdi pek çok yönden Suriye konusunda Ankara'nın liderliğini takip ettiğini'' söylediklerini de kaydetti.

''Türkiye'nin Suriye'deki rejimi yönetimi bırakmaya olmasa da değişmeye ikna etmeye çalıştığı'' belirtilen yazıda, bir Beyaz Saray yetkilisinin de, ''ABD Başkanı Obama ile Başbakan Erdoğan arasında çok yakın ilişki var, çok sık konuşuyorlar'' dediği bildirildi.

Haberde kıdemli bir Türk diplomatın da Ankara'nın politikasıyla ilgili olarak ''Elbette ihtiyatlı davrandık, çıkarlarımız var, Libya'da ekonomik, Suriye'de de son derece direkt çıkarlarımız var, muhtelif rejimlerle ilişkilerimizi sürdürmek zorundayız'' şeklinde konuştuğu da belirtildi.

Ancak haberde ''Türkiye ve İsrail'in Filistin konusunda aralarının açık olmaya devam ettiği, Başbakan Erdoğan'ın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile dün düzenlediği basın toplantısında İsrail'in Gazze'ye karşı muamelesinin ''insanlık dışı'' olduğunu söylediği, ayrıca Abbas'a Filistin'in Eylül ayında BM'de devlet olarak tanınma girişimine destek sözü verdiği de anımsatıldı.

Haberde İsrailli bir diplomatın ise ''Ankara ile ilişkilerin halen zor olmaya devam ettiğini, iki ülke arasında sahnenin arkasında, sessiz diplomasinin sürdüğünü, ancak üst düzeyli görüşmeler konusunda, henüz o noktaya gelinmediğini'' söylediği de kaydedildi.