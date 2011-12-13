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Dünya

Wall Street Journal: Türk ekonomisi büyümeye devam ediyor NEW YORK (A.A)

13 Aralık 2011 03:04

-Wall Street Journal: Türk ekonomisi büyümeye devam ediyor NEW YORK (A.A) - 13.12.2011 - ABD'nin ekonomi çevrelerinin önemli gazetesi Wall Street Journal (WSJ), Türkiye ekonomisinin büyümeye devam ettiğini, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 8,2 oranında büyüyerek ''Avrasya'nın kaplanı'' olduğunu bir kez daha gösterdiğini yazdı. Gazetenin internet sayfasında çıkan haberde, Türkiye'nin gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) 2011 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 8,2 oranında arttığı, bu oranın ekonomistlerin ve pazarın yüzde 6,6 olarak tahmin ettikleri büyüme oranının çok üzerinde olduğu kaydedildi. Haberde Türkiye'nin hızlı ekonomik büyüme ivmesinin, Ankara'nın Ortadoğu'daki ve Avrupa'daki komşuları siyasi çalkantılarla ve ekonomik kurtarma planlarıyla boğuşurken görüldüğü vurgulandı. Gazeteye konuşan ekonomistler, ''Türk ekonomisinin durdurulamaz olduğunu, Türkiye'nin büyüme hızının ekonomistler için sürpriz olduğunu, kendilerinin bu kez biraz daha yavaş bir büyüme beklediklerini ve Türkiye'nin Asya türü büyüme dinamikleri göstermeye devam ettiğini'' söylediklerini yazdı. Ancak haberde aynı ekonomistlerin, Türkiye'nin bu sene sonunda cari açığının, GSYH'nın yüzde 10'u civarına çıkmasının beklendiğini vurguladıkları da belirtildi.

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