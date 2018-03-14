T24 LogoT24 Logo
Gündem

Wall Street Journal: Suudi Arabistan'da Türk dizileri yasağının arkasında Selman var

Selman'ın yasak kararının altında, Türkiye'nin Katar'a desteğinin yattığı belirtildi

14 Mart 2018 12:37

ABD basınına konuşan Suudi yetkililer, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Orta Doğu'da Türk dizilerine karşı uyguladığı ambargonun Türkiye'ye bir mesaj olduğunu söyledi.

TIKLAYIN: Suudi Arabistan'la Türk dizisi krizi | Gümüş'le başlayan serüvende neler yaşandı, karar Türkiye'yi nasıl etkiler?

Wall Street Journal gazetesine konuşan Suudi yetkililer, 'yolsuzluk operasyonu' ile MBC kanalının yönetimini fiilen devralan Muhammed bin Selman’ın bu kararıyla Türkiye’ye bir mesaj vermek istediğini belirtti.

Selman’ın yasak kararının altında, Türkiye’nin Katar’a desteğinin yattığı belirtildi. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) başta olmak üzere Körfez ülkeleri Katar’a Haziran 2017’den itibariyle ekonomik ambargo uygularken, Ankara yönetimi Katar’ın müttefiki olmaya devam edeceğini belirterek ambargoyu kınamıştı.

WSJ'ye konuşan Suudi yetkililer ayrıca, Veliaht Prensin, fiili olarak el koyduğu inşaat şirketlerine, yatırımlarını geçen Ekim ayında açıkladığı 500 milyar dolarlık NEOM projesine aktarmaları direktifini verdiğini belirtti.

ETİKETLER

bin selmanhaberaçıklamaWall Street JournalSuudi ArabistanTürk dizileri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24