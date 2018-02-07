Wall Street Journal: SDG'nin dağılması endişesi var

Wall Street Journal, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) birlikte düzenlediği "Zeytin Dalı" harekâtının Suriye Demokratik Güçleri (SDG) üzerindeki etkisini mercek altına aldı. Haberde, ABD destekli yüzlerce SDG'linin, IŞİD'den temizlenen bölgeleri terk edip Afrin'e gittiği belirtildi.

Söz konusu haberde şu iddiaya yer verildi:

“Şimdi SDG’nin bazı üyeleri ayrılmaya başlamışken, yetkililer bu grubun dağılmanın eşiğinde olmasından endişe ediyor. Bu kişilerin gidişi Amerikan ordusu açısından, IŞİD’le savaşta desteklediği ve silahlandırdığı savaşçıların, bir müttefik ve NATO üyesi olan Türkiye’ye karşı mücadele etmeye hazırlanması anlamına da geliyor.”

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