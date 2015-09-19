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Dünya

Wall Street Journal: Rusya, 4 savaş uçağını Suriye'de konuşlandırdı

WSJ'nin ABD Savunma Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı habere Pentagon'dan doğrulama gelmedi

19 Eylül 2015 16:38

Rusya'nın Suriye'ye askeri desteğini artırdığı iddialarının gündemde olduğu bu dönemde ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal, Rusya'nın 4 savaş uçağını Suriye'de konuşlandırdığını öne sürdü.

Gazetenin ABD Savunma Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberinde, Rusya'nın ilk kez Suriye'ye savaş uçağı göndererek Beşşar Esed'e doğrudan destek vermeye hazırlandığı yönünde endişelere neden olduğu belirtildi.

Lazkiye'deki üslerde 4 jetin konuşlandırıldığı kaydedilen haberde, Rusya'nın son iki hafta içinde saldırı ve nakliye helikopterleriyle de Suriye'deki askeri gücünü artırdığı savunuldu.

Haberde, Rusya'nın savaş uçaklarını hangi amaçla kullanmayı planladığının bilinmediği kaydedildi.

Dün Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve ABD Savunma Bakanı Ashton Carter telefonda görüşmüştü. İki bakanın, görüşmede ABD ve Rusya'nın Suriye konusunda örtüştüğü konularla fikir ayrılığı yaşadığı noktaları ele aldıkları açıklanmıştı.

Öte yandan, Pentagon'dan yapılan açıklamada, medyada yer alan haberlerin takip edildiği, ancak bu bilgileri doğrulayamayacakları bildirildi.

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