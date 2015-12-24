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Dünya

Wall Street Journal: Obama yönetimi Esad'ı devirmeye çalıştı

Wall Street Journal gazetesi, Obama yönetiminin Suriye lideri Esad'ı devirmek için birkaç yıl boyunca gizli bağlantılar kurmaya çalıştığını öne sürdü

24 Aralık 2015 21:54

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, ABD Başkanı Barack Obama yönetiminin, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’ı devirmek için birkaç yıl boyunca Suriye’deki üst düzey yetkililerle irtibat kurmaya çalıştığını iddia etti. Gazete, haberini şu anda görevde olan veya görevini bırakmış çok sayıda ABD’li ve Arap yetkiliye dayandırdı.

“ABD, rejim içinde askeri darbeye teşvik edecek çatlar aradı, ancak birkaç tane buldu” denilen haberde, bu çabaların hiçbir zaman hız kazanamadığı ve iletişimin kısıtlı olduğu belirtildi. ABD’li yetkililerin ifadelerine göre, iletişim kimi zaman doğrudan diplomatlar arasında, kimi zaman da İran ve Rusya üzerinden sağlandı. Esad hükümetinin ise farklı zamanlarda, “terörle mücadelede birleşmek” amacıyla ABD yönetimine ulaşmaya çalıştığı belirtildi.


ABD’li ve şu anda görevde olan Avrupalı yetkililer, 2011’de ABD’nin Suriye’de ‘rejim değişikliği gerçekleştirebilme ihtimali olan’ Alevi komutanlar seçtiğini aktardı. Wall Street Journal, hükümetin ve ordunun bütünlüğünü koruması nedeniyle aranan ‘rejim çatlağının’ bulunamadığını kaydetti.  

 

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