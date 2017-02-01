Wall Street Journal işten çıkarmalara gidiyor

ABD merkezli uluslararası yayınlanan günlük finans ve haber gazetesi The Wall Street Journal, düşen reklam gelirleri karşısında maliyetlerini azaltmaya çalışıyor. Asya ve Avrupa ofislerinde işten çıkarmalara giden gazete, kasım ayında da yazılı gazete birimleri arasında yaptığı birleşmeler sonucunda işten çıkarmalara gitmişti.

Bloomberg News'in konuyla ilgili sorularını yanıtlayan bir Dow Jones sözcüsü, kesintilerin "geçen yıl açıklanan WSJ 2020 programının bir parçası olduğunu" belirterek, bölgeyle ilgili haber yapmaya güçlü bir şekilde devam edeceklerinin altını çizdi.

Gazetenin ana şirketi Dow Jones'un çalışanlarını temsil eden sendikanın yöneticilerinden Timothy Martell ise gazetenin kaç kişiyi işten çıkaracağının belli olmadığını söyledi.

Medya devi Rupert Murdoch'un şirketi News Corp'un bir parçası olan WSJ, bir süredir yazılı basın reklam gelirlerindeki düşüş karşısında gelir kaynaklarını çeşitlendirmek ve maliyetlerini azaltmak için birtakım adımlar atıyordu. Bunların başında da dijitale ağırlık vermek geliyor. Bu çabalar sonucu geçtiğimiz yıl itibariyle Journal'ın dijital üyelerinin sayısı 1 milyonu aştı.

Dow Jones CEO'su William Lewis Ekim ayında yaptığı açıklamada "WSJ 2020" programını, hem mobil bazlı üyelikle büyüme planlarının, hem de gelir kaynaklarındaki yeniden yapılandırmanın yansıtıldığı üç yıllık bir eylem planı olarak açıklamıştı.