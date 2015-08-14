Wall Street Journal: IŞİD Kuzey Irak'ta hardal gazı kullandı!

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, IŞİD'in geçtiğimiz günlerde Kuzey Irak'ta peşmergelere yönelik düzenlediği saldırılarda hardal gazı kullandığını öne sürdü. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Alistair Baskey, "IŞİD'in kimyasalları silah olarak kullandığına yönelik önceki iddialarda olduğu gibi, bu son haberlerin de farkındayız ve ek bilgilere ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.

Hürriyet’te yer alan habere göre; Amerikan ve Alman kaynakların ifadelerine dayandıran Wall Street Journal gazetesinin iddiası, AFP'ye konuşan bir ABD'li yetkili tarafından da "inandırıcı" bulundu. Söz konusu yetkili, "Önceki bilgiler ışığında, bu haberleri inandırıcı buluyoruz" dedi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Alistair Baskey de ortaya atılan iddiaların farkında olduklarını ve konuyu incelediklerini söyledi. Konuya ilişkin haberleri çok ciddiye aldıklarını belirten Baskey, "IŞİD'in kimyasalları silah olarak kullandığına yönelik önceki iddialarda olduğu gibi, bu son haberlerin de farkındayız ve ek bilgilere ulaşmaya çalışıyoruz. Bu haberleri yakından takip etmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Wall Street Journal'a konuşan ABD'li yetkililer, IŞİD militanlarının bu yasaklı kimyasal silahı Suriye'de ele geçirmiş olabileceğini belirtti.

Suriye'den temin etmiş olabilir

Şam hükümetinin 2013'te kimyasal silahlarını uluslararası kamuoyunun denetiminde imha etmeyi kabul ettiği dönemde, elinde çok miktarda hardal gazı olduğu açıklanmıştı. Kaynaklar, Suriye'nin elindeki silahların tümünü imha etmek yerine uluslararası denetçilerden gizlemiş olabileceğini öne sürüyor.

ABD'li yetkililer, IŞİD'in hardal gazını Irak'tan da elde etmiş olabileceğini belirterek, istihbarat kurumlarının duruma dair incelemelerini sürdürdüğünü belirtti.

IŞİD'in hardal gazı kullandığının kesinleşmesi halinde örgütün savaş alanındaki kapasitesi yeni bir boyuta taşınmış olacak.

Alman Bild gazetesi de Savunma Bakanlığı'nın Bakan Ursula von der Leyen'e sunduğu bir raporda, Suriye'de peşmerge güçlerine karşı kimyasal silah kullanıldığının bildirildiğini yazmıştı. Gazetenin haberinde olayın Çarşamba günü Erbil’in 40 kilometre güneybatısındaki Mahmur kentinde meydana geldiği ve 60 peşmergenin yaralandığı belirtilmişti. Haberde kullanılan kimyasal silahın türüne dair bir açıklama yer almamıştı.

Alman Savuma Bakanlığı, Iraklı ve ABD'li uzmanların inceleme için olay yerine gittiğini açıkladı.

Savaşlarda hardal gazı kullanımı, Birleşmiş Milletler tarafından 1993 yılında yasaklanmıştı.