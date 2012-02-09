-Wall Street Journal gazetesinin iddiası NEW YORK (A.A) - 08.02.2012 - ABD'nin önemli gazetelerinden Wall Street Journal (WSJ), Türkiye'nin Suriye rejimi üzerinde baskı kurmak amacıyla en kısa sürede uluslararası bir grup kurmak istediğini öne sürdü. İstanbul mahreçli haberde, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Suriye'deki krize ilişkin açıklamalarına yer verildi. Söz konusu haberde, Davutoğlu'nun, ''Ankara'nın, Suriye'deki olaylara seyirci kalamayacağını ve Suriye'yi kendi kaderine bırakamayacağını'' ve bu kapsamda bu grupta yer alacak devletlerin, Suriye'deki ihtilafı çözmeye çalışmak için, hızlı bir şekilde Türkiye ya da bölgedeki başka bir ülkede toplanmaları gerektiğini söylediği ifade edildi. Haberde Davutoğlu'nun, ''Uluslararası gruba'', BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Suriye karar tasarısını veto eden Rusya ve Çin'in dahil olup olamayacağını açıkça söylemediğini, ancak Türkiye'nin ''grubun mümkün olduğu kadar geniş olmasını istediğini'' belirttiği vurgulandı. Wall Street Journal gazetesinin haberinde, analistlerin, Ankara'nın söz konusu ''uluslararası grup'' teklifine ilişkin görüşlerine de yer verilirken, analistlerin, BMGK'nın haftasonu Suriye'yle ilgili kararı kabul etmemesinin ardından ''Böyle bir grubun, BM dışında Şam üzerindeki diplomatik baskıyı artırmak için bir platform görevini görebileceğini'' söyledikleri yazıldı. Analistlerin, Washington'ı ziyaret edecek Davutoğlu'nun, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile yapacağı görüşmelerin insani müdahelenin yararı ve lojistik zorlukları üzerine yoğunlaşmasını beklediklerine ilişkin görüşleri de haberde yer aldı.