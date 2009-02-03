Wall Street Journal, Erdoğan'a 'küstah' dedi

Başbakan Erdoğan, Davos'taki Gazze çıkışının ardından Arap dünyasında 'kahraman' ilan edilirken, Batı basınından Davos çıkışına ilişkin çok ağır bir yorum geldi



Başyazıda “Erdoğan's chutzpah” ifadesi kullanıldı. ‘Chutzpah’ kelimesi İbranice’de "inanılmaz saygısızlık, küstahlık, cüret" gibi anlamlarda kullanılıyor. Vatan gazetesinin derlemesine göre, Erdoğan için şu gazetede şu ifadeler kullanıldı:



- "Erdoğan, Peres'e mecazi olarak ayakkabı fırlattı"



- "Sorun sadece bir terbiye sorunu değil. Türk Başbakanı bölgedeki tek dostlarının ABD ve İsrail olduğunu unuttu"



- “Misafirperverliği ve hoşgörüsü ile tanınan Türkiye'nin itibarını lekeledi”



İşte başyazı:



Geçen haftaki Davos sohbetinde, sahneyi terk etmeden önce, Türkiye Başbakanı Şimon Peres'e mecazi bir ayakkabı fırlattı. Recep Tayyip Erdoğan sakinleşince, bir iç eleştiri yapması hiç fena olmaz.



Bu patlama, - İsrail Başkanı’nı "yaşlı" ve "yalancı" olarak adlandırması - Türkiye'nin kazandığı konukseverlik ve hoşgörü namını lekeledi. İsrail'in Gazze'de Hamas'a yaptığı operasyona yönelik, Erdoğan Bey 85 yaşındaki İsrail Devleti'nin başkanına şunu söyledi: "Öldürmeye gelince, siz öldürmeyi iyi bilirsiniz."



İstanbul'a roketler yağsaydı?



Yaşanan bu talihsiz vaka sadece Erdoğan'ın hareketleriyle alakalı değil. İsrail ve Amerika Ortadoğu'da Türkiye'nin en iyi ve belki de tek dostları. Zaten Amerikan ve İsrail karşıtlığı Türkiye'de gittikçe artıyor ve Erdoğan'ın bu patlaması bu artışa yardımcı değil.



Belki de İsrail Cumhurbaşkanı'nın şu sözlerle meydan okuması Erdoğan için bardağı taşıran son damlaydı. "Eğer İstanbul'a her gece roketler yağsaydı ne yapardınız?" 1970 yılından beri, Türkiye de yurtiçi ve dışından gelen uyruksuz Müslüman terörist saldırılarla mücadele etmekte.



PKK roket atmamış!



PKK, Türk askerine özellikle Güneydoğu’da olmak üzere ana şehirlerde de saldırılarına devam ediyor. Yaklaşık 30 bin kişi öldürüldü. 'Şu ana kadar PKK Türk şehirlerine roket atmış değil, tabi ki bu nedenle Hamas ve Hizbullah'ın yaptıklarını anlayamıyorlar!'



İsrailliler gibi, Türk liderler de kararlı bir biçimde Amerika'nın yardımıyla Irak'ın kuzeyinde PKK'nın peşinden gittiler ama Gazze ile aynı zamanda olduğundan ötürü El Cezire'de haber olmadı. Başkan Peres ile iyi ilişkilerde olması gereken biri varsa bu kişi Erdoğan olmalıdır.

