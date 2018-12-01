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Wall Street Journal: Dün haberimizde Vladimir Putin'in adı yanlışlıkla Vladimir Trump olarak yazılmıştır; düzeltiriz

"Bence bu fotoğraf o düzeltmeyi tekzip ediyor"

01 Aralık 2018 11:33

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Wall Street Journal gazetesinin dün çok ilginç bir düzeltme yayınladığını ,“Dün haberimizde Vladimir Putin’in adı yanlışlıkla Vladimir Trump olarak yazılmıştır. Düzeltiriz" denildiğini aktardı. Özkök, "Bu dünyayı gerçekten Vladimir Trump zihniyeti yönetmiyor mu..." sorusunu yöneltti. 

"Fotoğraf gazetenin düzeltmesini tekzip etmiyor mu? "

 Gazetenin bu düzeltmeyi yayınladığı gün web sitesine koyduğu  fotoğraftaki yüz ifadelerini değerlendiren Özkök, "Sizce fotoğraf gazetenin düzeltmesini tekzip etmiyor mu? Bu dünyayı gerçekten Vladimir Trump zihniyeti yönetmiyor mu..." deeğerlendirmesinde bulundu. 

Ertuğrul Özkök'ün "Bayburtlu kardeşim bu yazı sana değil ona" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz 

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