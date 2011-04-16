-WALL STREET JOURNAL: BAŞÇI ANAHTAR OYUNCU NEW YORK (A.A) - 15.04.2011 - ABD'nin ekonomi çevrelerinin gazetesi Wall Street Journal (WSJ), Merkez Bankası başkanlığına atanan Erdem Başçı'nın Türkiye'nin göze çarpan para politikalarının yaratılmasında anahtar oyuncu olduğunu yazdı. Gazetenin internet sitesinde yer alan haber yorumda, ''Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erdem Başçı'nın Türkiye'nin göze çarpan para politikalarının yaratılmasında anahtar oyuncu olduğu'' vurgulandı ve Başçı'nın görevi Durmuş Yılmaz'dan 18 Nisan'da devralacağı belirtildi. Başçı'nın Merkez Bankası Başkanlığı'na atanmasının geniş bir çevre tarafından zaten beklendiği dile getirilen haberde, pek çok ekonomistin, (atama nedeniyle) yatırımcıların para politikalarında devamlılık beklentisinden memnun olduklarını söyledikleri kaydedildi. Haberde Başçı'nın, ''geçen yıl yüzde 8,9 oranında büyüyen bir ekonominin para politikalarını yönetmede, 'pazarın seçimi' olduğu'' yorumu da yapıldı. Haberde yabancı ekonomistlerin, ''Merkez Bankası'nın geleneksel olmayan para politikasının mimarı olarak görülen Erdem Başçı'nın bu göreve atanmasının, pazara ve devlet yönetimine en uygun olanı olduğunu'' söyledikleri de kaydedildi. Gazete 44 yaşındaki Başçı'nın 2003 yılında Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olmadan önce Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın danışmanlığını yaptığını ve Babacan ile Başçı'nın liseden arkadaş olduklarını da yazdı. Haberde, Londra merkezli bağımsız makroekonomik araştırma danışma şirketi ''Capital Economics''in ekonomistlerinden Neil Shearing'in de, ''Merkez Bankasının politikalarına hükümetin etkisi konusunda bazı korkular olduğunu, ancak bu korkuların yeni olmadığını, pazarların asıl olarak istikrara ve devamlılığa önem verdiklerini'' söylediği de belirtildi.