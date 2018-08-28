Wall Street Journal: Almanya, Türkiye'ye acil maddi yardım sağlamayı düşünüyor

ABD'de yayınlanan Wall Street Journal gazetesi, Türkiye'nin yaşadığı ekonomik sıkıntılar ve Türk Lirası'ndaki değer kaybı karşısında Almanya'nın yardım seçeneklerini değerlendirdiğini yazdı.

Wall Street Journal'ın Almanya muhabiri Bojan Pancevski'nin kaleme aldığı haberde gazeteye konuşan Avrupalı yetkililerin birkaç seçenek üzerinde durduğu ifade ediliyor ve "Her ne kadar Türkiye'ye finansal yardım düşüncesi henüz sadece fikir aşamasında olsa da, Euro Bölgesi krizi döneminde uygulanan koordineli bir kurtarma paketi dile getirilen seçenekler arasında" deniyor.

Habere göre gündeme gelen diğer yardım seçenekleri ise kamu bankaları tarafından proje yeni bazlı kredilerin açılması veya doğrudan ikili yardım anlaşmalarıyla kaynak aktarılması olarak sıralanıyor.

"Belin Türkiye'de ekonomik bir çöküşün Avrupa'ya da sıçramasından, Orta Doğu'da yeni bir istikrarsızlık unsuru haline gelmesinden ve Kuzey'e doğru yeni bir göç dalgasını tetiklemesinden endişe ediyor" denen haberde, ismini açıklamayan Alman yetkililerin yorumları da yer alıyor.

Türkiye yardım paketi görüşmeleri iddialarını yalanlıyor

Wall Street journal'a konuşan bir Alman yetkili "Türkiye'yi istikrarlı hale getirebilmek için ciddi çaba gösteririz. Başka bir seçeneğimiz yok" diyor.

Ancak yine gazeteye konuşan Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilisi, bir kurtarma paketi için görüşmelerin yürütüldüğüne dair iddiaları yalanlıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün gerçekleştirdiği Fransa ziyaretinin de anımsatıldığı haberde diğer Avrupa ülkelerinin de Almanya'nın kaygılarını paylaştığı ifade ediliyor.

Fransa Maliye Bakanı dün yürütülen temasların ardından Türkiye'nin ekonomisini onarma çabalarını desteklemenin Avrupa açısından önemli olduğunu söylemişti.

Wall Street Journal haberinde Türkiye'nin ekonomik sıkıntılarının aşılabilmesi için ne kadar kaynağın gerekeceğinin ise belirsiz olduğu ifade ediliyor:

"Türkiye'nin ne kadar paraya ihtiyacı olacağını kestirmek zor çünkü söz konusu borcun önemli kısmı özel sektörün üzerinde. Bazı ekonomistler Türkiye'den daha küçük bir ekonomi olan Arjantin'in krizden çıkabilmek için kısa süre önce Uluslararası Para Fonu IMF'den 50 milyar dolarlık kurtarma paketi aldığını anımsatıyor."

Gazetenin haberinde, "Berlin'den iki üst düzey yetkili Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz ile Berat Albayrak arasında kısa süre önce bazı temasların olduğunu aktarıyor. Eğer bu görüşmeler bir yardım paketine dönüşürse Almanya ve Türkiye arasında kayda değer bir yakınlaşma anlamına gelecektir" deniyor.

Haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Eylül'de Berlin'i ziyaret ederek Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşeceği de hatırlatılıyor.

Wall Street Journal, iki liderin görüşmesi öncesinde her iki ülkenin maliye bakanlarının bir araya geleceğini de ifade ediyor ve Erdoğan - Merkel zirvesinde 'Mali yardım masada olacak' diyor.

"IMF planının bir parçası olmalı"

Türk Lirası'nın bu yıl ABD Doları karşısında yüzde 40 değer yitirmiş olması ve enflasyonun yüzde 15'in üzerinde seyretmesi özellikle yüksek dış borcu olan reel sektör üzerinde baskıya neden olmaya devam ediyor.

Son olarak geçen hafta kredi derecelendirme kuruluşları Standard & Poor's ile Moody's Türkiye'nin kırılganlıklarını gerekçe göstererek ülkenin kredi notunu kırmışlardı.

Wall Street journal haberinde "Türkiye geçmişteki krizler karşısında Washington merkezli IMF'den borçlanmıştı. Ancak Brüksel ve Berlin'deki yetkililer, ABD'nin Türkiye'nin IMF'ye yapacağı olası bir başvuruyu veto etme riski mevcutken, Avrupa'nın devreye girmesinin gerekebileceğini söylüyor" ifadeleri yer alıyor.

"Brüksel merkezli iki Avrupa Birliği yetkilisi de Türkiye için olası bir yardım paketi senaryolarının gündemde olduğunu teyit ediyor" diyen Wall Street Journal, AB yetkililerinin 'IMF bu kurtarma planının bir parçası olmalı' dediğini de aktarıyor.

Konuşulan diğer seçenekler arasında Avrupa Yatırım Bankası ya da Avrupa Araştırma ve Geliştirme Bankası aracılığıyla Türkiye'ye proje bazlı kredi hatlarının açılması gösteriliyor.

Ancak Wall Street Journal, "Bu adımların hepsi için AB üyeleri arasında bir konsensüsün oluşması gerekiyor" diyor.

'İki lidere de siyasi baskı yaratabilir'

Wall Street Journal'a konuşan bir Fransa Maliye Bakanlığı yetkilisi ise "Talebin Türkiye'den gelmesi gerekiyor. Ancak ondan sonra ne tür bir destek verebileceğimizi konuşabiliriz" diyor.

Gazete, gelecekte Türkiye için bir kurtarma paketinin hazırlanması durumunda kreditörlerin Ankara'dan ciddi bir kemer sıkma programı talep edebileceğini de vurguluyor ve Almanya'nın son seçenek olarak AB'yi dışarıda bırakacak şekilde Türkiye ile ikili kredi anlaşması yoluyla yardım edebileceğini ifade ediyor.

Gazete, ayrıca bu durumun hem Erdoğan hem de Merkel için bir siyasi yük oluşturabileceğini aktarıyor.

Erdoğan'ın kemer sıkma politikalarına sıcak bakmayabileceği yorumu yapılıyor.

Merkel'in ise Almanya vatandaşlarının yüzde 72'sinin Türkiye'ye bir mali yardımda bulunulmasına sıcak bakmadığı için siyasi açıdan zorlanabileceği belirtiliyor.

Gazeteye konuşan bir Alman yetkili 1980'li yıllarda Berlin hükümetinin Macaristan'a benzer bir mali yardımda bulunduğunu anımsatıyor.

Ancak bir diğer Alman yetkili de IMF olmadan Avrupa'nın Türkiye'ye sağlayabileceği kaynakların kısıtlı ve yetersiz kalabileceğini ifade ediyor.