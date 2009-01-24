Wall Street Journal AKP'yi kızdıracak

ABD'de yayımlanan The Wall Street Journal gazetesi, Türkiye'nin giderek Batı'dan koptuğunu belirterek, "AKP döneminde Türk dış politikasını iki yeni faktör yönlendiriyor: Din ve para" ifadesini kullandı.



Gazetede, Washington Enstitüsü Yakın Doğu Politikaları Masası Uzmanı Soner Çağaptay imzasıyla yayımlanan “Türkiye Hala Batı Müttefiki mi?" başlıklı yazıda, Türkiye'nin AKP hükümeti döneminde geleneksel müttefiklerinden uzaklaştığını ortaya koyan çok sayıda gösterge bulunduğu kaydedildi.



Yazıda, “Türk dış politikası yıllarca demokrasi, NATO gibi kurumsal üyelikler, Batı ve ABD ile aynı kaderi paylaşmak gibi Batı değerleri tarafından yönlendirildi. AKP'nin 200'de iktidar olmasından bu yana ise Türk dış politikasını iki faktör yönlendiriyor: Din ve para" denildi.



Yazıda, geçen yıl AKP hükümetinin İran ve Sudan cumhurbaşkanlarını ağırladığı ve Ankara'nın bu ülkelerle yakınlaştığı hatırlatılarak, aynı dönemlerde Ankara'nın başta İsrail olmak üzere Batılı müttefiklerine karşı daha sert bir söylem tutturduğu belirtildi.



Türkiye'nin İran, Rusya ve Sudan karşısında Batılı değerleri "temsil ediyormuş" gibi yaptığı öne sürülen yazıda, aslında AKP hükümetinin bu ülkelerle yakın bağlar kurmakta olduğu, hatta Batı'nın Sudan ve İran'a uyguladığı ambargolara karşı çıktığı ifade edildi.



Yazıda, Başbakan Erdoğan'ın 2006 yılının mart ayında Hartum'da düzenlenen Arap Birliği Zirvesi'nde “Batı, terörizmi bize silah satmak için kullanıyor" şeklindeki ifadesine yer verildi.



"İsrail, Erdoğan'ın kum torbası haline geldi"



Yazıda, “Başbakan Erdoğan Türkiye'nin hangi medeniyete ait olduğu sorusunun cevabını bulmuş görünüyor. Belli ki bunun cevabı Batı değil. Erdoğan, 14 Kasım'daki ABD ziyaretinde de, İran'ın nükleer silah yapmasına karşı çıkanların kendilerinin de nükleer silah yapmaması gerektiğini söylemişti. Son zamanlarda enerji politikaları Ankara ile Moskova'yı yakınlaştırıyor. ABD'nin Rusya'yı Gürcistan işgalinden dolayı kınamasından sadece birkaç gün sonra Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ankara'ya gitmişti. Ama hepsinden de öte, İsrail, gönlünde Hamas yatan Başbakan Erdoğan'ın kum torbası haline geldi. Türkiye'de yaşayan Yahudiler, İspanya'dan Anadolu'ya geldikleri 1600'lerden beri ilk kez kendilerini fiziki tehdit altında hissediyor" denildi.