Wall Street Journal: ABD, Erdoğan'ı 2014'ten sonra da dinledi

ABD'nin en saygın gazetelerinden Wall Street Journal, Amerikan istihbarat teşkilatı NSA'in 2014'ten itibaren Almanya ve Fransa gibi müttefik ülke liderlerini dinlemeyi bıraktığını ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı dinlemeye devam ettiğini yazdı. ABD Dışişleri “Kural dışılık için hiçbir neden yok” açıklamasıyla iddiaya cevap verdi.

Zaman'da yer alan habere göre, Wall Street Journal (WSJ) gazetesi dün dünyada ses getiren bir habere imza attı. Washington'un istihbari dinleme faaliyetleri üzerine bazıları halen görev başında “iki düzineden fazla” Amerikalı yetkiliyle görüştüğünü aktaran gazete, ABD'nin 2014'ten itibaren Almanya ve Fransa gibi müttefiki ülkelerin liderlerinin görüşmelerini dinlemeyi bıraktığını ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bundan hariç tutulduğunu yazdı. Buna göre Erdoğan'a yönelik dinleme faaliyetleri “tepe yetkililerin inisiyatifiyle” bu tarihten sonra da devam etti. İddialar sonrasında ABD'den net bir yalanlama açıklaması gelmedi.

Adam Entous ve Danny Yadron imzalı haberde daha çok İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrailli yetkililerin dinlenmesine odaklanıldı. Bu dinlemeler sırasında isim vermeden bazı ABD'li siyasetçilerin de dinlemelere takıldığına yer verildi. Erdoğan'dan ise NATO bünyesinde müttefik olunmasına karşın 2014 sonrasında da istisna tutulan liderlere örnek verilirken bahsedildi.

ABD Başkanı Barack Obama 2014 başında yaptığı bir konuşmada, Edward Snowden'in yaptığı ifşaatlarla dünyada infial yaratan kapsamlı dinleme faaliyetleri ortaya çıkan Milli Güvenlik Teşkilatı'nın (NSA) kısıtlanacağını açıklamıştı. Bu bağlamda müttefik ülke liderlerine yönelik dinlemelere “zorlayıcı bir milli güvenlik gerekçesi olmadıkça” son verilecekti. Ancak WSJ bunun tüm müttefik ülke liderleri için uygulanmadığını yazdı. Haberde “Obama yönetimini, kapalı kapılar ardında hangi müttefik liderlerin kendilerini NSA'in gözetlemesine kapatacak ‘korunanlar listesi'ne ait olduğunu değerlendirdi. Görev başında ve eski ABD yetkilileri, Fransız Cumhurbaşkanı François Hollande, Alman Başbakan Angela Merkel ve diğer NATO liderlerinin listeye girdiğini ancak yönetimin NSA'e bu liderlerin başdanışmanlarını dinlemesine izin verdiğini söyledi. NATO müttefiki Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dâhil olmak üzere diğer müttefik liderler, NSA'in tepe yöneticilerin inisiyatifiyle kendilerinin görüşmelerini gizlice dinlemesini sağlayacak şekilde ‘korunanlar listesi'nden hariç tutuldu.” denildi.

Washington: Niye dinleyelim ki?

İddialar hakkında gelen bir soruyu ABD Dışişleri Sözcü Yardımcısı Mark Toner, Washington'da günlük basın toplantısında cevapladı. Türkiye'ye istisnai bir uygulama yapılmamış olması gerektiğini anlattı ancak net bir yalanlama ifadesi kullanmaktan kaçındı. “Bizim istihbarat faaliyetlerinin ne olup olmadığına ilişkin konularda konuşmayacağım. Özellikle Türkiye için değil, genel olarak konuşuyorum. Türkiye önemli bir NATO müttefiki, IŞİD'e karşı koalisyonun bir üyesi. IŞİD'i Suriye ve Irak'ta yok etmek için Türkiye ile yakından işbirliği yapıyoruz. Türkiye'nin katkılarına ve katılımına değer veriyoruz, istihbarat paylaşımı yapıyoruz. Dolayısı ile böyle bir kural dışılığa çıkıldığına inanmak için hiçbir neden yok.” dedi. Öte yandan, Beyaz Saray bir açıklama yaparak Başkan Yardımcısı Joe Biden'in önümüzdeki Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüşeceğini duyurdu.