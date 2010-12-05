-WALL STREET İSTANBUL'A TAM SAYFA AYIRDI NEW YORK (A.A) - 05.12.2010 - ABD'nin önde gelen iş dünyası gazetesi Wall Street Journal (WSJ), İstanbul'a tam sayfa ayırdığı haberde, ''Türkiye'nin bölgesel süper güç olma yolunda güvenle ilerlediğini'' yazdı. Gazetenin hafta sonu gezi ekinde ''İmparatorluk Geri Geliyor'' başlığıyla yayımlanan tam sayfa haberde, İstanbul'un görülmesi gerekli yerlerinden fotoğraflar da yer aldı. Suzy Hansen tarafından kaleme alınan yazıda, Türkiye'nin güçlü ekonomisi ve cesur Başbakanıyla, bölgesel süper güç olma yolunda güvenle ilerlediği, 2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul'un da ülkenin kazandığı bu yeni güvenle dolu olduğu belirtildi. Yazıda İstanbul'da, Türkler'in hem ''Osmanlı nostaljisinden'', hem de kentin Beyoğlu gibi bazı semtlerinin hızla değişen görünümünden memnun olduğu belirtildi. Beyoğlu ve civarında giderek yenilenen binaların, butik mağazaların, yepyeni restoranların ve gece kulüplerinin bulunduğu kaydedilen haberde, Eyüp, Balat, Fener ve tarihi Sultanahmet semtlerinde ise kentin daha geleneksel yüzünün görülebildiği, Üsküdar'ın da İstanbul'un Asya yakasında, orta sınıf aileler açısından Beyoğlu'na alternatif oluşturduğu ifade edildi. Haberde İstanbul'un en önemli sorununun trafik olduğu, trafikten kaçmak isteyenlerin ise Boğaz'da feribotlara binerek gezilerini daha kolay sürdürebilecekleri, Boğaz manzarasını seyrederken, restoranlarda lezzetli Türk yemeklerinin tadına bakabilecekleri de kaydedildi. Yazının sonunda, Amerikalı iş adamı ve tasarımcı Antony Todd, modacı Hüseyin Çağlayan, New York'ta restoran sahibi iş adamı Osman Çakır ve yazar Elif Şafak'ın, İstanbul'da gidilip görülmesini önerdikleri pek çok restoranın, galerinin, butik otel ve diğer otellerin, mağazaların, barların, kafelerin ve kitabevlerinin adresleri de verildi.