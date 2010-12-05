T24 LogoT24 Logo
Dünya

WALL STREET İSTANBUL'A TAM SAYFA AYIRDI NEW YORK (A.A)

05 Aralık 2010 09:55

-WALL STREET İSTANBUL'A TAM SAYFA AYIRDI NEW YORK (A.A) - 05.12.2010 - ABD'nin önde gelen iş dünyası gazetesi Wall Street Journal (WSJ), İstanbul'a tam sayfa ayırdığı haberde, ''Türkiye'nin bölgesel süper güç olma yolunda güvenle ilerlediğini'' yazdı. Gazetenin hafta sonu gezi ekinde ''İmparatorluk Geri Geliyor'' başlığıyla yayımlanan tam sayfa haberde, İstanbul'un görülmesi gerekli yerlerinden fotoğraflar da yer aldı. Suzy Hansen tarafından kaleme alınan yazıda, Türkiye'nin güçlü ekonomisi ve cesur Başbakanıyla, bölgesel süper güç olma yolunda güvenle ilerlediği, 2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul'un da ülkenin kazandığı bu yeni güvenle dolu olduğu belirtildi. Yazıda İstanbul'da, Türkler'in hem ''Osmanlı nostaljisinden'', hem de kentin Beyoğlu gibi bazı semtlerinin hızla değişen görünümünden memnun olduğu belirtildi. Beyoğlu ve civarında giderek yenilenen binaların, butik mağazaların, yepyeni restoranların ve gece kulüplerinin bulunduğu kaydedilen haberde, Eyüp, Balat, Fener ve tarihi Sultanahmet semtlerinde ise kentin daha geleneksel yüzünün görülebildiği, Üsküdar'ın da İstanbul'un Asya yakasında, orta sınıf aileler açısından Beyoğlu'na alternatif oluşturduğu ifade edildi. Haberde İstanbul'un en önemli sorununun trafik olduğu, trafikten kaçmak isteyenlerin ise Boğaz'da feribotlara binerek gezilerini daha kolay sürdürebilecekleri, Boğaz manzarasını seyrederken, restoranlarda lezzetli Türk yemeklerinin tadına bakabilecekleri de kaydedildi. Yazının sonunda, Amerikalı iş adamı ve tasarımcı Antony Todd, modacı Hüseyin Çağlayan, New York'ta restoran sahibi iş adamı Osman Çakır ve yazar Elif Şafak'ın, İstanbul'da gidilip görülmesini önerdikleri pek çok restoranın, galerinin, butik otel ve diğer otellerin, mağazaların, barların, kafelerin ve kitabevlerinin adresleri de verildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24