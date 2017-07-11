Wall Street eylemcisi, Rakka'da YPG saflarında IŞİD'e karşı savaşırken öldü

Wall Street'i İşgal Et eylemlerinde dünya kamuoyunda tanınan Amerikalı Robert Grodt Rakka'da hayatını kaybetti. Grodt, YPGsaflarında IŞİD'e karşı savaşıyordu.

Rakka’da YPG çatısı altında IŞİD’le savaşan bir Amerikalı ve bir İngiliz’in öldüğü belirtildi.

The Guardian gazetesi, hayatını kaybeden Amerikalı YPG üyesinin, ABD’de 2012’de düzenlenen 'Wall Street’i İşgal Et’ eylemlerinde adını duyuran Robert Grodt olduğunu yazdı.

YPG, 24 yaşındaki İngiliz Luke Rutter’ın Rakka’da IŞİD’in pusu kurması sonucu hayatını kaybettiğini açıklarken, The Guardian’a göre Amerikalı Wall Street eylemcisi Robert Grodt da aynı saldırıda öldü.

Haberde, Grodt’un bir akrabasının Facebook’tan “Suriye’de beklenmedik biçimde hayatını kaybetti. Hayattaki tutkusu için, zulüm göre insanlara yardım etmek için oradaydı” mesajını paylaştığı belirtildi.

Grodt, Eylül 2012’de düzenlenen Wall Street’i İşgal Et eylemlerinde adını duyurmuştu. Dünya çapında milyonlarca kez izlenen bir videoda, polisin yakın mesafeden biber gazı sıktığı bir diğer eylemci Kaylee Dedrick’e yardım ederken görüntülenmişti.

Video viral olurken, ikili daha sonra bir çocuk sahibi olmuştu. Grodt o dönem, “Bir ilişkiyi hiçbir şey kimyasal madde kadar güçlendiremez” demişti.

İngiliz YPG’li Rutter’ın ise Suriye’ye nisan ayında gizlice gittiğini, Fransız Yabancı Lejyonu’na katılacağına dair yalan söylediği ailesinin YPG saflarında savaştığından haberdar olmadığı belirtildi.

The Guardian’a konuşan bir YPG kaynağı, Rutter’ın bir devriye görevinde olduğu sırada bir kişinin mayına bastığını, bu sırada yakındaki IŞİD militanlarının devriye ekibine el bombası attığını anlattı.