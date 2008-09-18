Wall Street diken üstünde

ABD'nin sigorta devlerinden American International Group'u (AIG) Merkez Bankası FED'in 85 milyar dolarlık acil kredi açması ile kurtarması bile güvensizlik sorununun azalmasına yardımcı olmadı.

New York'un menkul kıymetler borsasının bulunduğu ve ABD'nin ekonomik merkezi Wall Street'e bugün yine endişe ve hareketlilik hâkim oldu. Wall Street'te mali sistemle ilgili endişeler, Dow Jones Sanayi Endeksi’nin günü yaklaşık 450 puan düşüşle kapamasına yol açtı.

Gazete yorumlarında Wall Street'te bundan bir süre önce yatırımcılara mali sıkıntıları olmadığı yönünde güvence veren Lehman Brothers ve AIG'nin bu duruma düşmelerinin ardından herkesin "Mali krizin yeni kurbanları kim olacak?" şeklinde düşündüğü belirtiliyor. Wall Street'te herkesin endişeli ve temkinli olduğu ve "neredeyse kimsenin kimseye inanmadığı" yorumları yapılıyor