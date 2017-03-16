Wall Street çalışanlarına 24 milyar dolar ikramiye

ABD'nin finans merkezi olarak kabul edilen Wall Street'te menkul kıymetler alanında faaliyet gösteren firmalarda çalışan kişilere geçen sene toplam 23,9 milyar dolar ikramiye dağıtıldığı bildirildi.

New York eyaleti Müfettişi Thomas P. DiNapoli'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Wall Street'te menkul kıymetler alanında faaliyet gösteren broker şirketlerinde çalışan personele 2016 yılı için verilen ikramiyenin toplam tutarının, bir önceki yıla göre, yüzde 2 artarak 23,9 milyar dolara yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu tutarın 2013'ten beri ilk defa artış gösterdiği kaydedilirken, Wall Street'te bir çalışanın geçen yıl aldığı ikramiyenin, bir önceki yıla göre yüzde 1 artarak, ortalama 138 bin 210 dolar olduğu bilgisi paylaşıldı.

New York'un menkul kıymetler sektöründe geçen sene 3 bin 800 kişilik yeni istihdam oluştuğuna dikkat çekilen açıklamada, sektördeki çalışanların toplam sayısının 177 bine ulaştığı ve bunun 2008 finansal krizinden beri yakalanan en büyük yıllık istihdam seviyesi olduğu vurgulandı.

Kârlar 2012'den beri ilk defa arttı

Ayrıca, açıklamada, Wall Street'te menkul kıymetler alanında faaliyet gösteren firmaların toplam kârının 2012'den beri ilk defa geçen sene artış kaydettiğine yer verildi.

Toplam kârların geçen sene, bir önceki yıla oranla, yüzde 21 artarak 17,3 milyar dolara ulaştığı belirtilen açıklamada, bunun aynı zamanda son 4 yılın en yüksek toplam ikramiye miktarı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, karlardaki artış ile ilgili olarak sektördeki "maliyet kesintileri ve düşük tazminat dışı harcamalara" işaret edildi.