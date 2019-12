Wall Street çalışanları bara düştü

Kriz nedeniyle finans sektöründe işsizler ordusu her geçen gün büyürken, Wall Street çalışanları iş bulmak için barlardaki ‘Pink Slip’ adlı iş bulma partilerine katılıp taktıkları fosforlu kırmızı bilekliklerle beyin avcılarının dikkatini çekmeye çalışıyorlar.



Manhattan barlarında düzenlenen ‘Pink Slip’ adlı iş bulma partileri sayesinde, Wall Street gecelerinde artık, ‘fosforlu kırmızı bileklik’ takıp iş arama dönemi başladı. Ekonomik kriz etkisini artan bir şiddetle gösterirken, finans sektöründe işsiz kalanlar ile işini kaybetme korkusu yaşayanlar, ‘head-hunter’ (beyin avcısı) şirketlerle temasa geçebilmek amacıyla geceleri partilere katılarak, içkili ve loş ortamlarda bir anlamda kendilerini pazarlamaya çalışıyorlar. Bu yıl başından beri sadece Wall Street’te işini kaybedenlerin sayısı 15-20 bin civarında olduğu belirtilirken, önümüzdeki dönemde bu sayının 35-40 bine ulaşabileceği kaydediliyor.



Yaratıcılıkta sınır yok



Finans piyasalarındaki türev ürünlerin küresel krize katkısı nedeniyle eleştiri oklarına hedef olan Wall Street, yaratıcılıkta yine sınır tanımamaya devam ediyor. İşini kaybeden borsacı ve fon yöneticileri, yeni bir iş bulabilmek için çareyi geceleri Manhattan barlarında düzenlenen partilerde arıyor. ’Pink Slip’ adı verilen bu partilerde, iş arayanlar ile eleman arayanlar biraraya geliyor. Genelde müşterileri için yönetici ve eleman arayan ’head hunter’ (beyin avcısı) şirketler tarafından organize edilen bu partilere, Wall Street’te büyük ilgi gösteriliyor.



Ucuza içip iş arıyorlar



Manhattan’ın önde gelen barlarında gerçekleştirilen bu partilere katılmak isteyen Wall Street çalışanları, ortalama kişi başına 20 dolar gibi oldukça uygun bir ücret ödüyor. Partiyi düzenleyen ’beyin avcısı’ şirketin barla yaptığı özel anlaşma sayesinde, iş arayan finans çalışanları normalde bir martini fiyatına bütün gece sınırsız içki içme imkânına da kavuşuyor. Böylece Wall Street çalışanları, ucuza içerek işsizliğin sıkıntısını üzerinden atarken, aynı zamanda da iş bulma şansını da yakalıyor.



Yüzlerce kişi katılıyor



Wall Street Pink Slip partilerine yüzlerce kişi katılıyor. Bu şekilde geçtiğimiz ay ‘TheLadders.com’ ve Wall Street blogu ‘Dealbreaker.com’ sponsorluğunda düzenlenen bir partiye 500 kişi katıldığı belirtiliyor. Bu sayede partinin gerçekleştirildiği ‘Ronald McDonald House of New York’ adlı barın 10 bin dolarlık bir gelir elde ettiğine dikkat çekiliyor.



İşverene yeşil iş arayana kırmızı



Büyük ilgi gören Pink Slip partilerine Wall Street çalışanları ile ’beyin avcıları’ takım elbiseleriyle oldukça şık bir şekilde katılıyorlar. Yüzlerce kişi arasından kimin iş kimin eleman aradığını belirlemek zor olduğu için ilginç de bir yönetim geliştirilmiş. Partilere giriş ücretini ödeyip katılanlar, fosforlu bilekliklerle buna da bir çözüm bulmuşlar. İş arayanlar kırmızı bileklik, eleman arayanlar ise yeşil bileklik takıyorlar.



Bugün olmasa bile yarın için CV’leri topluyorlar



Wall Street’teki Pink Slip partilerini katılan ‘beyin avcıları’nın ellerinde bir pozisyon olmasa dahi mümkün olduğunda çok özgeçmiş (CV) toplamaya çalıştıkları belirtiliyor. Beyin avcıları ise "Bugün olmasa bile yarın için CV topluyoruz" sözleriyle bu durumu özetliyor.



Pink Slip nedir?



’Pink Slip’ ABD’de kullanılan özel bir iş terimidir. Şirketlerin insan kaynakları departmanları tarafından işten çıkardıkları çalışanlarına verdikleri ihtarnameye ’Pink Slip’ denir. Başta New York olmak üzere Chicago, Seattle, Denver ve Silikon Vadisi’nde patlayan Pink Slip parti fenomeninin küresel krizin de etkisiyle ABD’de hızla yayıldığı belirtiliyor.