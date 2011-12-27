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Dünya

Wall Street: AK Parti'den demokratikleşme Paketi NEW YORK (A.A)

27 Aralık 2011 09:29

-Wall Street: AK Parti'den demokratikleşme Paketi NEW YORK (A.A) - 27.12.2012 - ABD'nin önemli gazetelerinden Wall Street Journal (WSJ), ''Türkiye'de hükümetin, ifade özgürlüğünü kısıtlayan yasaları değiştirecek yeni bir demokratikleşme paketini yılbaşından sonra uygulamaya koyacağını'' yazdı. Gazetenin internet sitesinde ''AK Parti'den Demokratikleşme Paketi'' başlığıyla çıkan haberde, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın demokratikleşme paketiyle ilgili açıklamayı hafta sonunda yaptığı ve ''Bu paketin özünde şunu göreceksiniz. Şiddet içermeyen her düşünce Türkiye'de serbest kalacak. Şiddete yol yok, geçit yok ama şiddet içermeyen her düşünce daha özgür olacak. AK Parti'nin misyonu budur'' dediğini yazdı. Haberde Atalay'ın demokratikleşme paketiyle ilgili ayrıntılı bilgi vermediği ve hükümetin halen paket üzerinde çalışmaya devam ettiğini söylediği de belirtildi.

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