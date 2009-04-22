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Ekonomi

Wall Street 76 yılın en büyük sorgusuyla karşı karşıya

Wall Street'in 1933'ten bu yana gördüğü en geniş kapsamlı soruşturma ile karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

22 Nisan 2009 03:00

Wall Street 1933'ten bu yana gördüğü en geniş kapsamlı soruşturma ile karşı karşıya.

Bloomberg'de yer alan bir haberde, Wall Street'in 1933'ten bu yana gördüğü en geniş kapsamlı soruşturma ile karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi'nin Lehman Brothers'ın iflasına neyin sebep olduğu, Bear Stearns ve Merrill Lynch'in düştüğü durumun nedeni gibi soruları da kapsayan bir soruşturmanın başlatılması için çalıştığı söyleniyor.

Büyük Buhran döneminde 1933'te Bankacılık Komitesi Başkanı Ferdinand Pecora tarafından da benzer bir girişimin olduğu ve "Pecora Soruşturması" olarak anılan sürecin ABD tarihinin en büyük soruşturmalarından birisi olduğu belirtiliyor.

Pelosi'nin konuyu bu hafta içerisinde Temsilciler Meclisi'nde gündeme getireceği söyleniyor ve şimdiden bir soruşturma için birçok temsilcinin desteğini aldığı kaydediliyor.

Geithner: Bankalar yeterli sermayeye sahip

Bu arada ABD Hazine Bakanı Timothy Geithner, bankaların kredi verebilecek düzeyde yeterli sermayeye sahip olduklarını söyledi.

Geithner, kongrenin bankaların dayanıklılık testiyle ilgili çalışmasından önce yaptığı açıklamada, bankaların, kayıplarını telafi edebilecek düzeyde rezerve sahip olduğunu anlattı.

Timothy Geithner, bankaların, mevduat toplayarak ya da özel yatırımlardan fon toplayarak kredi vermeye devam edeceklerini kaydetti.

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