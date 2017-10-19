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Dünya

Wall Street 30 yıl önce bugün "Kara Pazartesi"yi yaşadı

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Ekim (DHA) – ABD’de borsaların "büyük çöküş günü" olarak tarihe geçen "Kara Pazartesi"nin üzerinden 30 yıl geçti

19 Ekim 2017 15:47

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Ekim (DHA) – ABD’de borsaların \"büyük çöküş günü\" olarak tarihe geçen \"Kara Pazartesi\"nin üzerinden 30 yıl geçti.
ABD\'de Wall Street Borsası\'nın Dow Jones Endeksi, 19 Ekim 1987’de yüzde 23 düşüşle tarihin en büyük günlük düşüşünü kaydetmişti. Kaydedilen bu büyük düşüş Büyük Buhran öncesi 28 Ekim 1929’daki tek günlük yüzde 12.8’lik düşüşten de büyük olmuştu.
Manhattan College ekonomi ve finans profesörü Charles Geisst “Bugün piyasalar çok daha opak, eskiden olduğu gibi şeffaf değil. Her şey çok netti ve neyle uğraşmanız gerektiği barizdi” dedi ve ekledi:
“Artık alternatif işlem platformları ve tüm teknolojiyle böyle bir olayı çözebilmek çok daha zor.”
Bazı uzmanlar ise 30 yılın ardından düzenlemelerin yeterince katı olmaması ve riskli işlemlerin hacim büyüklüğü sebebiyle benzer bir çöküş yaşayabileceğini aktarıyor. Yale Üniversitesi ekonomisti Robert Shiller ise hisselerin bugün çok pahalı olduğunu ve 2001’deki dot.com krizi öncesindeki dönemi hatırlattığını belirtiyor. (Fotoğraflı)

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