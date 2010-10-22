-WALESA'DAN TÜRKİYE'YE AB DESTEĞİ ANKARA (A.A) - 22.10.2010 - Eski Polonya Cumhurbaşkanı ve AB Düşünce Grubu üyesi Lech Walesa, Türkiye'siz bir AB'nin fakir olacağını söyledi. Walesa, "Demokratikleşme, Haklar, Özgürlükler ve AB: Solidarnosc'ten AB üyeliğine Polonya Deneyimi" konulu panele katılmak üzere geldiği Ankara'da, Devlet Bakanı Ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile çalışma kahvaltısında biraraya geldi. Kahvaltıya Bakan Bağış ve Walesa'nın yanı sıra Avrupa Birliği Genel Sekreteri Büyükelçi Volkan Bozkır, Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Marcin B. Wilczek ve diğer konuklar katıldı. Bakan Bağış, Walesa'yı Ankara'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Lech Walesa da kahvaltı öncesi yaptığı konuşmada, Türkiye'nin AB üyeliği sürecine değindi. Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile özel bir ilişkisi olduğunu belirten Walesa, Sarkozy'nin kendisinin sözünü dinleyeceğini kaydetti. Bazı kesimler tarafından dile getirilen "Türkiye'nin AB'de yer alamayacağı" yorumlarına anlam veremediğini ifade eden Walesa, "Türkiye'siz bir AB fakirdir. Biz Türkiye'yi az tanıyoruz. Daha yakından tanınması halinde, Türkiye'nin AB üyeliğine kimsenin karşı çıkacağını sanmıyorum" dedi. Türkiye'ye daha önce tatil için de geldiğini anlatan Walesa, Türkiye'de yaptığı çamur banyolarının romatizmalarına iyi geldiğini ve ağrılarının dindiğini belirtti. Tatil için yine Türkiye'ye geleceğini ifade eden Walesa, ''Ben Türkiye'nin dostuyum. Benim yapabileceğim katkılardan yararlanın" diye konuştu.