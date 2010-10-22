-WALESA: "SON DEVRİMCİ OLMAK İSTİYORUM" ANKARA (A.A) - 22.10.2010 - Polonya'nın eski Cumhurbaşkanı, Nobel Barış Ödülü sahibi, Solidarnocs (Dayanışma Hareketi) kurucusu ve ilk başkanı, AB Düşünce Grubu üyesi Lech Walesa, "Biz yeni bir dönem açtık. ama bu yeni dönemi yönlendirip yönlendiremeyeceğimizi düşünmemiz lazım. Ben son devrimci olmak istiyorum"dedi. HAK-İŞ Konfederasyonu ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'nin ortak düzenlediği, Rixos Otel'deki "Demokratikleşme, Haklar, Özgürlükler ve AB: Solidarnosc'ten AB Üyeliğine Polonya Deneyimi" konulu panelde konuşan Walesa, bir politikacı olarak "ne demek istediğini anlatmak için en az 4 saate ihtiyacı olduğunu ama kimsenin buna izin vereceğini sanmadığı için kısa konuşmaya çalışacağını" söyledi. Açılış konuşmalarını HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Salim Uslu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer ve Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın yaptığı panelde sendika yöneticileri, üyeleri ve çok sayıda konuğa seslenen Walesa, "komünizme karşı yaptıkları mücadeleye" değinerek, o dönemde hiç kimsenin "Polonya'da birşey yapılabileceğine inanmadığını, bu sistemin yıkılabilmesi için ancak nükleer bir savaşın çıkmasına inanıldığını" kaydetti. "Bizim neslimiz, herşeye rağmen bu değişikliği yaptı. Ben, kendi neslimin yaptıklarından gurur duyuyorum" diyen Walesa, "Ama artık yeni bir döneme girdik. Akıl, iletişim ve küreselleşme dönemine girdik. Bu dönem, yeni yapılanmalar, yeni programlar gerektiriyor. Tek Avrupa devletini kurmaya, küreselleşmeye çalışıyoruz" diye konuştu. -"ESKİ CUMHURBAŞKANLARI SENDİKASI" Geçmişte sendika içindeki mücadelesinin sonunda "Cumhurbaşkanı olmak zorunda kaldığını, bunu kariyer yapmak için seçmediğini" anlatan Walesa, "Kendimi en çok sendikanın içinde iyi hissediyordum ancak başına geçtiğim devrim için Cumhurbaşkanı olmam gerekiyordu" dedi. Walesa "Eski Cumhurbaşkanları Sendikası" kurmak istediğini belirterek, şöyle konuştu: "(Sendikadaki yerimi özlediğim için) Eski Cumhurbaşkanları Sendikası kurmaya çalıştım. Gorbaçov, Bush, Mitterand ile biraraya geldiğimde onlara da söyledim. Herkes bu fikrimi destekledi, ama kimin liderlik yapacağı konusu bizi böldü. Belki sizin yaşayan eski cumhurbaşkanlarınız da bu girişimi destekler" -"MAĞLUP OLSANIZ BİLE NOBEL ALABİLİRSİNİZ" Lech Walesa, "Glasnost ve Perestroyka" politikalarının, krize giren komünist sistemi kurtarmak için üretildiğini, kendisinin de o dönemde bunu desteklediğini ve alkışladığını belirterek, "Komünist sistemin içinden bir parçanın çıkarılması durumunda sistemin devrileceğini biliyordum" diye konuştu. Walesa, bu politikaları "sistemi kurtarmak için yapan (eski Sovyetler Birliği Başkanı) Mihail Gorbaçov'un aslında mağlup olduğunu çünkü amaçladığı şeyin tam tersinin olduğunu" belirterek, "Ancak bu Genel Sekreter, mağlup olduğu için Nobel ödülüne sahip oldu. Yani mağlup olsanız bile Nobel Ödülü alabilirsiniz, unutmayın" dedi. -"BEN SON DEVRİMCİ OLMAK İSTİYORUM" Lech Walesa, bugünkü sistemin de sorunları olduğunu ve bu sorunları en yakın zamanda Yunanistan'da krize neden olduğunu belirterek, reformların sürekli olması ve sendikaların Avrupa'da da daha etkili olması gerektiğini kaydetti. Walesa, şöyle konuştu: "Avrupa'yı hangi temeller üzerine inşa etmek istiyoruz? Özgürlük, serbest pazar, hukukun üstünlüğü. Avrupa'nın değerlere de dayandırılarak yapılandırılması gerekiyor. Dinler arasındaki temel değerleri tespit etmemiz lazım. Ortak Avrupa ekonomisini nasıl sağlamlaştırırız diye sormak lazım. Demokrasinin güçlendirilmesi gerekiyor, artık insanlar ilgisiz, katılım az." Lech Walesa, "Türkiye'nin artık Avrupa'da olduğunu ve Avrupa'dan sorumlu hissetmesi gerektiğini" belirterek, "Biz beraber yaşıyoruz, aynı Avrupa'dayız" dedi. "Kendi yaptığı mücadelenin kansız olması nedeniyle geçmişinden memnun olduğunu" kaydeden Walesa, "Biz yeni bir dönem açtık. Ama bu yeni dönemi yönlendirip yönlendiremeyeceğimizi düşünmemiz lazım. Ben son devrimci olmak istiyorum. Yeni devrimlerin olmasını istemiyorum, belki olmayacak. Ama bizim programlarımızı iyi düzenlememiz, akıldan ve birikimden yararlanmamız gerekiyor" diye konuştu.