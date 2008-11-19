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Spor

Walcott'u kaybettiler

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal FC'nin forvet oyuncusu Theo Walcott'a, omzu çıktığı için 3 ay istirahat izni verildi.

19 Kasım 2008 02:00


İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal FC'nin forvet oyuncusu Theo Walcott'a, omzu çıktığı için 3 ay istirahat izni verildi.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) internet sitesinde yer alan habere göre, İngiltere Milli Takımı'nda da forma giyen Arsenalli futbolcu Walcott, Almanya ile bugün deplasmanda yapılacak dostluk maçına hazırlanırken, omzu yerinden çıktı.

Hastanede omzu yerine takılan 19 yaşındaki İngiliz futbolcunun, 3 aya yakın forma giyemeyeceği açıklandı.

Walcott, bu durumda Avrupa Şampiyonlar Ligi (G) Grubu'nda mücadele eden takımının 25 Kasım'da FC Dynamo Kiev ile 10 Aralık'ta da FC Porto ile yapacağı son 2 maçta yer alamayacak.

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