Walaka Kasırgası, Hawaii'deki bir adayı haritadan sildi

ABD'de oluşan Walaka Kasırgası, Honolulu'nun 885 kilometre uzağındaki bir Hawaii adasını tamamen sular altında bıraktı. Walaka kasırgası çok kuvvetli anlamına gelen kategori 5 büyüklüğünde.

Adada insan yaşamı bulunmazken, nesli tükenmekte olan Hawaii yeşil deniz kaplumbağası ve Hawaii keşiş foku nufüsu bulnuyordu. Zaten nesli tükenmekte olan bu hayvanların yaşam alanlarının yok olması bilim adamlarını endişelendirdi.

Yaklaşık bir kilometre uzunluğunda ve 120 metre genişliğindeki ada, Kuzeybatı atolündeki ikinci en büyük adaydı.

Adanın kasırgadan önceki ve sonraki uydu resimleri aşağıdaki gibi: