Wal-Mart'ın gözü Migros'ta

Financial Times, ABD'li Wal-Mart'ın Migros'tan pay almak için görüşmeler yürüttüğünü yazdı.



Financial Times gazetesi, ABD'li perakende devi Wal-Mart'ın Migros'un yüzde 80 hissesini Londra merkezli BC Partners'tan almak için görüşmekte olduğunu ancak henüz bir teklifte bulunmadığını duyurdu.

Habere göre, bu anlaşmaya göre Migros'un değeri borçlar dahil 4 milyar doların üzerinde olacak.

Haberde Wal-Mart'ın Migros yöneticileriyle son günlerde Türkiye'de toplantılar gerçekleştirdikleri belirtilirken, Wal Mart sözcüsü Kevin Gardner şirketin söylenti ve spekülasyonlar üzerine yorum yapmadığını söyledi.

Migros'un yüzde 80.5 hissesi Londra merkezli BC Partners'ın kontrolünde bulunuyor.

Migros'un yurtiçinde 54 M-jet, 260 M, 190 MM, 63 MMM, 18 5M, 210 Tansaş, 16 Macrocenter ve yurtdışında iştirakleri vasıtasıyla Kazakistan'da 24 ve Makedonya'da 5 ve Ramstore olmak üzere toplam 840 mağazası bulunuyor.