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Ekonomi

Wal-Mart’a 640 milyon dolarlık ceza

Dünyanın en büyük perakende zinciri Wal-Mart, 63 davada iş yasalarını deldiği suçlamasıyla 640 milyon dolara kadar ceza ödeyecek.

24 Aralık 2008 02:00

Dünyanın en büyük perakende zinciri Wal-Mart, 63 davada iş yasalarını deldiği suçlamasıyla 640 milyon dolara kadar ceza ödeyecek.

ABD merkezli şirket, dinlenme saatlerinde işçilerini çalışmaya zorlamakla suçlanıyor.

Wal-Mart'tan yapılan açıklamada, davaların birçoğunun yıllar öncesine ait olduğu ve iddiaların şirketin bugünkü yapısını temsil etmediği bildirildi.

Şirkettin Genel Danışmanı Tom Mars, yaptığı açıklamada, şirketin politikasının, çalışılan her saat için işçilere para ödenmesi ve dinlenme ve yemek molası verilmesinin sağlanması olduğunu belirtti.

Aralık ayının başında, Wal-Mart Minnesota'daki benzer bir grup davasında, 54,3 milyon dolara kadar ödemeyi kabul etmişti.

2005 yılında California Mahkemesi, Wal-Mart'ın, 6 saatten fazla çalışanlara 30 dakika öğle yemeği molası karşılığında ödeme yapmayarak eyalet yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 172 milyon dolar ödemeye mahkum etmişti.

2006'da Pennsylvania Mahkemesinde jüri, Wal-Mart'ın yasaları ihlal ettiğine karar vererek, en az 78 milyon dolar ödemesini istemişti.

Perakende zincirinde 1,4 milyondan fazla kişi çalışıyor.

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