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Spor

Wade'li Chicago Bulls galibiyetle başladı

NBA'de Chicago Bulls'un, Boston Celtics'i 105-99 yendiği maçta Dwyane Wade, 22 sayı kaydetti

28 Ekim 2016 12:22

NBA'de 13 yıllık Miami Heat kariyerinin ardından doğup büyüdüğü Chicago'ya dönen Dwyane Wade, sahasındaki ilk müsabakadan galip ayrıldı. Chicago Bulls'un, Boston Celtics'i 105-99 yendiği maçta Wade, 22 sayı 6 ribaunt 5 asistle oynadı. Bulls'ta Jimmy Butler da 24 sayı üretti. Celtics'te Isaiah Thomas, 25 sayıyla sahanın en skorer oyuncusu oldu.

Takım değiştiren bir başka isim olan Dwight Howard da Atlanta Hawks'ta başlangıcı galibiyetle yaptı. Hawks evinde Washington Wizards'ı 114-99 yenerken Howard 14 sayı 19 ribauntla double double yaptı. Paul Millsap, 28 sayı 7 ribaunt 6 asistle takımını sürükleyen isimdi.

 

Spurs iyi başladı

 

Sezona Golden State Warriors'ı deplasmanda 29 sayı farkla yenerek görkemli bir başlangıç yapan San Antonio Spurs, 2. maçından da galibiyetle ayrıldı.

Golden State'in ardından Sacramento Kings'e konuk olan Spurs, 102-94 kazandı.

San Antonio'da Kawhi Leonard 30 sayı 5 asist 5 top çalmayla sahanın yıldızı oldu. Yeni salonu Golden-1 Center'ın açılışını yapan Kings'te ise DeMarcus Cousins'ın 37 sayı 16 ribauntluk performansı yeterli olmadı.

Batı Konferansındaki bir diğer mücadelede Los Angeles Clippers, Portland Trail Blazers'ı 114-106 yendi. Clippers'ta Chris Paul ile Blake Griffin 27'şer sayı kaydetti.

Portland'ın süperstarı Damian Lillard ise 29 sayı 10 ribaunt üretti. 

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