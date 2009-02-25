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Spor

Wade hız kesmiyor

Miami Heat, evinde Detroit Pistons'ı 103-91 yenerken, Dwyane Wade, Pistons önünde 16 asistle yeni bir rekor kırdı.

25 Şubat 2009 02:00


Miami Heat, evinde Detroit Pistons'ı 103-91 yenerken, Orlando karşısında 50 sayıyla kariyer rekoru kıran Dwyane Wade, Pistons önünde de 16 asistle yeni bir rekor kırdı.

NBA'e oynanan 8 maçla devam edilirken, gecenin zorlu maçında Miami Heat, sahasında Detroit Pistons'ı konuk etti. Başa baş geçen ilk yarı 52-51 ev sahibinin üstünlüğü ile geçilirken, üçüncü çeyrekte 22-8'lik bir seri yakalayan Miami, salondan 103-91 galip ayrıldı.

Son maçta Orlando karşısında 50 sayı atarak kariyer rekoru kıran Heat'in yıldızı Dwyane Wade, ilk 4 şutunu kaçırdığı Detroit maçında son 16 şutta 11 isabet bularak galibiyette büyük pay sahibi oldu. Wade 41 dakika oyunda kalırken, 31 sayı-16 asist-7 ribaunt üretti. Yıldız oyuncu yaptığı 16 asistle yeni bir kariyer rekoruna imza attı.

Ev sahibi ekipte ayrıca, Daequan Cook 16 sayı-4 ribaunt, Jermaine O'Neal de 14 sayı-5 ribaunt-3 asistle oynadı.

Üst üste 7. mağlubiyetini alarak, son 7 yılın en kötü performansını sergileyen Detroit Pistons'ta ise Allen Iverson 22 sayı-1 ribaunt-2 asist, Antonio McDyess da 17 sayı-6 ribauntla mücadele ettiler.

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