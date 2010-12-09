-WADA LİSTEYİ YİNE DEĞİŞTİRDİ ANKARA (A.A) - 09.12.2010 - Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA), 2011 yılında geçerli olacak yasaklı maddeler listesini açıkladı. Dopingle Mücadele Topluluğu üyelerinin taslak üzerindeki çalışmalarının ardından oluşturulan 2011 Yılı Yasaklı Maddeler Listesi, 1 Ocaktan itibaren yıl sonuna kadar geçerli olacak. Listede, yarışma ve yarışma dışında kullanımı yasak olan maddelerin isimlerine yer verildi. Listede anabolik maddeler, peptid hormonlar ve benzeri maddeler, beta-2 agonistler, beta-bloke ediciler, hormon antagonistleri ve modülatörleri, idrar söktürücü ve diğer maskeleyici maddeler, uyarıcılar, narkotikler, oksijen transferlerinin geliştirilmesi, kimyasal ve fiziksel müdahale, gen dopingi ve alkol yer alıyor. Alkol, havacılık, okçuluk, otomobil sporları, karate, motosiklet, bowling ve sürat botunda yarışma sırasında yasaklı maddeler arasında bulunurken, modern pentatlonun atıcılığı kapsayan disiplinleri yasak dışına çıkarıldı. Beta-bloke ediciler, kızak ve dartta yasaklanırken, cimnastikte serbest bırakıldı.