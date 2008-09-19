Wachovia ile Çinliler Morgan için yarışıyor

Lehman Brothers'ın ardından geleceğinin ne olacağı en çok merak edilen yatırım bankası Morgan Stanley'nin ABD'li rakibi Wachovia ile birleşmeyi görüştüğü iddia ediliyor. New York Times gazetesinin internet sitesindeki habere göre, Morgan Stanley CEO'su John J. Mack, Wachovia bankasından kendileriyle ilgilenildiğine dair bir telefon aldı. John J. Mack'in, Citigroup'un üst yöneticisi Vikram Pandit'i de birleşme konusunda aradığı, ancak girişiminin başarısız olduğu belirtiliyor.



Görüşmelere tanıklık eden kişilerin verdiği bilgiye göre, Morgan Stanley'nin CEO'su Mack, Pandit'e, "Birleşmek için ortağa ihtiyacımız var ya da başaramayacağız" dedi. Pandit ise Citigroup'un birleşmeyle ilgilenmediğini belirtti. Öte yandan İngiliz bankası HSBC ile Çinli devlet bankası CITIC'in de Morgan Stanley ile ilgilendiği belirtiliyor. Krizin bir diğer mağduru Washington Mutual bankasının ise satışa hazır olduğu, Citi ile JP Morgan'ın olası teklifçiler rasında bulunduğu da konuşuluyor. İngiliz bankası Lloyds ise İngiltere'nin en tartışmalı bankası haline gelen HBOS'den 22 milyar dolarlık hisse alımı gerçekleştirdi.





