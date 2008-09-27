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Dünya

Wachovia-Citigroup flörtü

ABD'nin iki büyük bankası Wachovia ile Citigroup'un birleşmek için ön görüşmelere başladığı açıklandı.

27 Eylül 2008 03:00

ABD'nin iki büyük bankası Wachovia ile Citigroup'un birleşmek için ön görüşmelere başladığı açıklandı.

New York Times gazetesi, varlıkları bakımından ülkenin en büyük altıncı bankası Wachovia ile varlıkları bakımından ülkenin en büyük bankası Citigroup arasında birleşme konusunda ön görüşmeler yapıldığını, ancak görüşmelerden sonuç çıkmayabileceğini yazdı.

Wachovia ve Citigroup'tan konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Merkezi Kuzey Carolina eyaletindeki Charlotte kentinde bulunan Wachovia, 122 milyar dolar değerindeki değişken faiz oranlı tutsat (mortgage) kredileri nedeniyle yatırımcıların baskısı altında bulunuyor.

Bu yıl ikinci çeyrekte 9,11 milyar dolar zarar açıklayan bankanın, nisan ayında yaptığı 8,05 milyar dolarlık sermaye artırımına rağmen, daha fazla sermaye artırımına ihtiyacı olabileceği yorumları yapılıyor.

Son üç çeyrekte zararı 17,4 milyar doları aşan Citigroup ise geçen yıl sonunda ve bu yıl başında 40 milyar dolar sermaye artırımı yaparak, rakiplerine göre daha iyi pozisyon aldı.

Bu ay başında Lehman Brothers'ın iflasının ardından Wachovia'nın, Morgan Stanley ile başlattığı birleşme görüşmeleri bu hafta başında sona ermişti.

Reuters verilerine göre, dün piyasaların kapanışı dikkate alındığında Wachovia'nın yaklaşık 21,6 milyar dolar ve Citigroup'un ise 109,7 milyar dolar piyasa değeri bulunuyor.

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